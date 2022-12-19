Сеть кинотеатров “КАРО” запускает новогодний марафон подарков

Участники программы лояльности “КАРОНА” получат привилегии в обмен за накопленные баллы. В числе горячих лотов в разделе “Трофеи” предложат настольные игры, новогодние книги и адвент-календари, билеты на катки и в банные комплексы, приглашения на театрализованные экскурсии и праздничные мероприятия для всей семьи. Подобно героям фильма Рязанова можно начать традицию встречи праздника в парной, а прогулки на свежем воздухе дополнить согревающими рождественскими напитками от известной сети кофеен. Юным любителям кино в “КАРО” приготовили мягкие игрушки по мотивам фильмов “Холодное сердце” и “Кролик Питер”, а также книги-бестселлеры Джоан Роулинг.

Воспользоваться всеми привилегиями программы лояльности “КАРОНА” предлагают каждому ее участнику — только до 14 декабря купить трофей можно всего за 1 балл. Чтобы накопить необходимый балл, гостю достаточно совершить один заказ билета или покупку в кинобаре “КАРО”.

В числе подарков — десятки трофеев, среди которых памятные сувениры по мотивам любимых фильмов, постеры с автографами и сертификаты от партнеров. Один участник программы может заполучить в рамках акции только один трофей.

За новогодним репертуаром сети и другими актуальными предложениями можно следить на сайте и в социальных сетях “КАРО”.

Подробнее о программе лояльности “КАРОНА”: https://karona.karofilm.ru/

О сети кинотеатров “КАРО”:

Сеть кинотеатров “КАРО”, основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. Их характерными чертами являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим в себя здоровое питание и меню для детей.

На сегодняшний день “КАРО” является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (265 залов). Мегаплексы “КАРО” расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени. Под управлением “КАРО” находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России “КАРО Sky 17 Авиапарк” и второй по посещаемости – “КАРО Vegas 22”.

Кинотеатры “КАРО” ежегодно посещает более 12 млн человек. “КАРО” также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года “КАРО” была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope.

Подробнее: https://karofilm.ru/