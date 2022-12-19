«Пуэн»: Поездки Макрона на матчи ЧМ по футболу обошлись в полмиллиона евро

Стоимость визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Катар для просмотра матчей с участием национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре обошлись государственной казне в полмиллиона евро, сообщили СМИ.

Как информирует журнал «Пуэн», это эквивалентно получению минимальной зарплаты (SMIC) в течение 31 года, передает ТАСС. Согласно информации журнала, Макрон с помощниками летал на самолетах Airbus A330 и Falcon 7X. Цифра в 501 тыс. евро приводится в соответствии с данными Счетной палаты и Елисейского дворца о расчете средней стоимости часа полета самолетов, используемых для поездок главы государства от 2019 года, не учитывающие резкий рост инфляции, произошедший в этом году.

По данным журнала, после полуфинального матча Макрон вылетел из Дохи (Катар) в Брюссель на саммит ЕС и лишь оттуда – в Париж. После финала же президент отправится не в Париж, а в Египет и Иорданию. Авторы публикации подчеркивают, что считали лишь полеты между Катаром и Парижем, не учитывая вояжи по Иордании и Египту, а также «возможный полет из Парижа в Брюссель на «Фальконе» 15 декабря». С учетом всего маршрута президентских бортов, включая полеты на их домашний аэродром в Эвре, их общая стоимость выросла бы до 812 тыс. евро.

По оценкам журнала, углеродный след от полетов Макрона на чемпионат мира составил 480 тонн CO2, что эквивалентно углеродному следу среднестатистического француза за 53 года.

«Учитывая, что сейчас в Монреале проходит XV Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии (СОР15, проходит с 7 по 19 декабря), на которой Макрон отсутствовал, это катастрофический сигнал», – утверждают авторы публикации.

Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции в финале чемпионата мира.

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