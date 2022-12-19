 

«Пуэн»: Поездки Макрона на матчи ЧМ по футболу обошлись в полмиллиона евро

19.12.2022, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стоимость визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Катар для просмотра матчей с участием национальной сборной на чемпионате мира по футболу в Катаре обошлись государственной казне в полмиллиона евро, сообщили СМИ.

Как информирует журнал «Пуэн», это эквивалентно получению минимальной зарплаты (SMIC) в течение 31 года, передает ТАСС. Согласно информации журнала, Макрон с помощниками летал на самолетах Airbus A330 и Falcon 7X. Цифра в 501 тыс. евро приводится в соответствии с данными Счетной палаты и Елисейского дворца о расчете средней стоимости часа полета самолетов, используемых для поездок главы государства от 2019 года, не учитывающие резкий рост инфляции, произошедший в этом году.

По данным журнала, после полуфинального матча Макрон вылетел из Дохи (Катар) в Брюссель на саммит ЕС и лишь оттуда – в Париж. После финала же президент отправится не в Париж, а в Египет и Иорданию. Авторы публикации подчеркивают, что считали лишь полеты между Катаром и Парижем, не учитывая вояжи по Иордании и Египту, а также «возможный полет из Парижа в Брюссель на «Фальконе» 15 декабря». С учетом всего маршрута президентских бортов, включая полеты на их домашний аэродром в Эвре, их общая стоимость выросла бы до 812 тыс. евро.

По оценкам журнала, углеродный след от полетов Макрона на чемпионат мира составил 480 тонн CO2, что эквивалентно углеродному следу среднестатистического француза за 53 года.

«Учитывая, что сейчас в Монреале проходит XV Конференция сторон Конвенции о биологическом разнообразии (СОР15, проходит с 7 по 19 декабря), на которой Макрон отсутствовал, это катастрофический сигнал», – утверждают авторы публикации.

Напомним, сборная Аргентины победила команду Франции в финале чемпионата мира. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11.20 / Fox News – «Это было жутко!» — американская чиновница в клоунском гриме рассказала о ковидной смертности

04.02.21 / Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат

23.09.20 / Рубль снизился к доллару

20.06.21 / «Волонтеры Победы» и Единая РФ благоустроили более 21 тыс. памятных мест

22.07.20 / Мишустин обещал помочь Дегтяреву

07.11.20 / Тренер «Спартака» отреагировал на «шутку» «Урала»

09.02.22 / “Конечно, я подам в суд”. Бурба прокомментировал заявление Зеленского, что он авантюрист и аферист

10.08.21 / Euronews – спустя год после начала протестов ЕС требует от Лукашенко диалога с оппозицией

16.10.20 / Азербайджан заявил об ударе по кладбищу, где проходили похороны

07.12.22 / Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика