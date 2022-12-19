 

Путин подписал закон о запрете услуг суррогатного материнства в России для иностранцев

19.12.2022, 14:20, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает пользоваться услугами суррогатного материнства только гражданам России, воспользоваться услугой иностранцам теперь нельзя, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только семейные пары из РФ или одинокая гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Для иностранцев услуга суррогатного материнства в РФ теперь запрещена, информирует РИА «Новости».

Воспользоваться суррогатным материнством не смогут одинокие мужчины с российским гражданством, но если иностранец женат на россиянке, то на него не будет распространяться запрет на услуги суррогатного материнства.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» предложила проект закона по запрету суррогатного материнства в стране для иностранных граждан, что может сэкономить бюджету 14 млрд рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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