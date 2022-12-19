Захарова предупредила Грецию о риске стать участницей конфликта в Украине в случае передачи ВСУ С-300
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Москва считает враждебными по отношению к РФ провокационные планы Греции по поставкам Украине С-300 и других средств ПВО российского или советского образца, страна рискует стать участницей конфликта, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что Москва считает провокационные планы о поставках киевскому режиму С-300 и других средств ПВО российского [или] советского образца откровенно враждебными по отношению к России. Она отметила, что 70% греческих граждан, по опросам общественного мнения, выступают против накачивания Украины оружием, но власти игнорируют их, говорится в заявлении дипломата на сайте МИД России.
По словам Захаровой, Греция рискует стать прямой соучастницей украинских неонацистов, отправляя оружие на Украину в зону боевых действий.
Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал рискованным для национальных интересов Греции шагом намерение властей этой страны передать Украине зенитно-ракетные комплексы С-300.
Напомним, издание «Элефтерос типос» сообщило, что Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1», чтобы самой начать процесс обновления собственных средств ПВО на системы НАТО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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