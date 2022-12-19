Скандалы: Присягнув врагу — защитить актив

Санкции обнаружили, что Лукойл снабжает топливом Украину

Необходимость сотрудничества НПЗ Лукойла с Украиной выявилась в ходе санкций. Что это — желание выслужиться перед европейцами, чтобы сохранить свои активы? Сегодня стало известно о том, что очередной, девятый по счету пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом, может повлиять на работу болгарского нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас».

Об этом ТАСС проинформировал Ильшат Шатафутдинов — один из руководителей предприятия, добавив, что в настоящий момент эксперты анализируют сложившуюся ситуацию.

Уже известно, что с 5 марта 2023 года продажа заводом топлива в страны Евросоюза и другие государства будет запрещена. Однако он сможет поставлять керосин, бензин, авиационное топливо и прочее болгарским и украинским потребителям. В своём сообщении об этом Болгарское национальное радио подчеркивает: вопрос о разрешении экспорта на Украину остаётся в руках Софии, которая хочет быть уверенной, что нефтепродукты будут поставляться именно в этом направлении. По сути, вот-вот может возникнуть ситуация, когда предприятие с де-факто российским собственником поставляет ГСМ войскам Украины.

Напомним, в конце мая премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о том, что страна получила право отказаться от российской нефти к 2024 году. Напряженная ситуация с горючим заставила республику осенью снять санкции с российских поставщиков, в том числе, с «Лукойла», бензина. В начале этого месяца правительство Болгарии позволило осуществлять покупку и передачу сырой нефти из РФ, которая поступает морским путем. При этом с марта 2023 года запретили продажу нефтепродуктов, которые производятся из российской нефти, в другие страны. До этого времени завод продолжит работать в полную силу.

По всей видимости, владелец НПЗ готов пойти на любые меры, чтобы предприятие и дальше было загружено по максимуму. Если так, то возникает вопрос: кому в реальности принадлежала идея о поставках топлива на Украину — властям Болгарии или руководству нефтяной компании? Ведь ясно, что поставки ГСМ в Украину нельзя разделить на поставки гражданским потребителям и ВСУ.

Сергей Давыдов

Оригинал материала: “Наша Версия”