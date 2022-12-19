Седан Geely Preface появился на российском рынке

В РФ предложен в продаже новый китайский кроссовер под названием Geely Preface.

В свою очередь, модель отсутствует в наличии, ввиду чего потенциальные клиенты могут оформить предварительный заказ на седан Geely Preface. В топовой версии стоимость автомобиля составит 2,8 млн рублей. Разработчики предусмотрели улучшенную платформу CMA.

Обновленная версия автомобиля получила видоизмененную решетку радиатора, стильные бамперы, а также новую форму головной оптики. Под капотом установили 2-литровый турбированный агрегат на 190 л.с. мощности. Выпущенная модель имеет семиступенчатую роботизированную коробку передач. Остальные особенности были объявлены в рамках официального дебюта.