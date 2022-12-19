Нельзя оскорблять память солдата: Клинцевич назвал «идиотами» петербургских чиновников из-за отказа хоронить героя СВО с воинскими почес

Героически погибший в зоне СВО боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков должен быть похоронен со всеми почестями на мемориальном кладбище Петербурга вопреки препятствованию чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова. С таким заявлением выступил глава «Российского союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

Он также, как и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, осудил действия подведомственной Смольному «Специализированной службы по вопросам похоронного дела». Сотрудники предприятия не хотят организовать должные похороны погибшего воина исключительно в «угоду начальству», ставящего свои меркантильные интересы превыше России, убежден Клинцевич.

«Они просто дебилы! В попытке угодить своему начальству, которому, очевидно, не нравится организация, в которой служил Меньшиков, они плюют на закон, на свои служебные обязанности и на свой авторитет, как государственных служащих. Ставят свои мелкие интересы впереди интересов России!» — возмущается он.

Такая вопиющая несправедливость по отношению к защитнику Родины разрушает все принципы национального самосознания, и русский народ чутко реагирует на подобные факты, подчеркивает Клинцевич.

«Это социальная несправедливость, когда защитника Родины, истинного сына своего Отечества, посмертно подвергают таким унижениям. РФ не страшен внешний враг: ей страшны вот такие вот идиоты внутри страны, которые (даже не имея злого умысла!) просто своей глупостью и непониманием последствий принимаемых ими решений создают такие взрывоопасные ситуации», — отмечает он.

Клинцевич отмечает, что погибшего за Родину солдата нельзя оскорблять. Он выразил уверенность, что «Российский Союз ветеранов Афганистана» горой встанет за честь Дмитрия Меньшикова.

Напомним, погибшего 17 октября в зоне СВО Дмитрия Меньшикова второй месяц не могут похоронить в Петербурге из-за противодействия Смольного и Беглова. На фоне общественного резонанса активисты Петербурга создали петицию с требованием отставки всех чиновников, причастных к этому, включая градоначальника.