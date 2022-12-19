 

Высокие отношения: принц Уильям посетил свадьбу бывшей девушки Роуз Фаркаур

19.12.2022, 13:31, Разное
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В минувшие выходные в церкви Святой Марии Богородицы в Тетбери, графство Глостершир, состоялось бракосочетание бывшей возлюбленной принца Уильяма Роуз Фаркаур и ее нового избранника, ветеринара Джорджа Геммелла. В числе прочих гостей поздравить давнюю подругу на мероприятие приехал и принц Уэльский, зашедший в здание через черный ход — об этом сообщает издание Daily Mail. Отметим, что на свадьбе он появился в одиночестве. Его супруга Кейт Миддлтон осталась дома в Кенсингтонском дворце вместе с тремя детьми.

На мероприятии также присутствовали и другие близкие друзья Уильяма, например, университетские товарищи Гай Пелли и Руперт Финч, а также еще одна бывшая девушка — Оливия Хант.

Роуз Фаркаур

Напомним, что принц Уильям и Роуз Фаркаур знакомы с детства. Они впервые встретились на охоте на лисиц, которую организовывал отец девушки. В 2000 году они начали встречаться, но их роман продержался всего несколько месяцев, после чего Роуз улетела в США строить актерскую и певческую карьеру. Бывшей паре удалось сохранить теплые дружеские отношения. и они часто проводят время в общей компании.

На прошлой неделе принц Уильям и принцесса Кэтрин вместе с детьми Шарлоттой и Джорджем посетили рождественский концерт в Вестминстерском аббатстве. Для этого мероприятия Кейт и Шарлотта выбрали одинаковые наряды. 


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