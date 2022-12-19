Лионель Месси впервые стал чемпионом мира

Похоже, к 35-ти годам Лионель Месси достиг всех возможных высот. В минувшие выходные сборная Аргентины, за которую выступает футболист, оставила позади Францию и выиграла чемпионат мира в Катаре. Таким образом, звездный форвард завоевал свой первый титул чемпиона мира. Отметим, что в прошлый раз ближе всего к главному трофею в своей карьере Месси был в 2014 году, однако тогда в финале Аргентина уступила первенство Германии. Поздравить футболиста на поле выбежала и его мама Селия Мария Куччиттини — фото и видео их трогательных объятий уже облетели Интернет. Больше снимков смотрите в нашем Telegram-канале.

Кстати, Месси также стал первым в истории футболистом, который забивал голы на всех стадиях чемпионата — на групповом этапе, в 1/8 финала, в четвертьфинале, полуфинале и финале. Отметим, что ранее ходили слухи, что Лионель Месси вскоре покинет сборную Аргентины, однако эта информация не подтвердилась.

Среди прочих громких спортивных достижений Лионеля Месси числятся победы в молодежном чемпионате мира (2005), олимпийском футбольном турнире (2008) и Кубке Америки (2021). Также Месси считается одним из самых высокооплачиваемых футболистов своего поколения — его стандартный гонорар составляет 40,5 миллионов долларов в сезон.