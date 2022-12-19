Нехватка персонала в немецких больницах может стать большей проблемой, чем коронавирус

Каждый следующий год Германия будет терять около 500 тысяч сотрудников в различных сферах, пишет N-TV, ссылаясь на слова эксперта Кристиана Карагианнидиса. По его словам, такой отток рабочей силы очень серьёзно скажется на системе здравоохранения: в случае бездействия властей ей будет угрожать коллапс.



AP

Нехватка персонала в больницах может оказаться ещё большим бременем для немецкого здравоохранения, чем пандемия коронавируса, пишет N-TV, ссылаясь на заявление эксперта из совета по коронавирусу при правительстве ФРГ Кристиана Карагианнидиса. «Пандемия была нелёгким испытанием, однако в сравнении с тем, что нас ждёт в следующие десять лет, она покажется небольшой проблемой», — приводит издание слова эксперта.

По словам Карагианнидиса, Германия каждый год будет терять до 500 тыс. специалистов различных профессий, которые будут уходить на пенсию. Он отметил, что такая массовая потеря рабочей силы отразится и на здравоохранении: по мнению Карагианнидиса, если правительство не примет мер, то систему здравоохранения ждёт крах.

В качестве возможного способа решения проблемы Карагианнидис предложил вербовку нужных кадров в других странах, пишет N-TV. По мнению эксперта, иными средствами закрыть пробелы в количестве рабочей силы невозможно. Карагианнидис предложил обратить внимание на страны с высокой рождаемостью и высоким уровнем безработицы среди молодёжи. Он также подчеркнул, что правительству нужно действовать быстрее.