Великобритания планирует расширить контроль над стриминговыми сервисами

Британский надзорный орган Ofcom получит больше полномочий от Риши Сунака, пишет The Daily Telegraph. Правительство планирует принять новый закон, согласно которому Ofcom получит право штрафовать стриминговые сервисы за недостоверную информацию и прочие нарушения: издание отмечает, что решение принято на фоне недавного скандала с вышедшим на Netflix документальным сериалом о принце Гарри и Меган Маркл.



AP

Британский премьер Риши Сунак предоставит надзорному органу Ofcom право разобраться с материалами компании Netflix на фоне споров по поводу достоверности документального фильма про принца Гарри и его супругу Меган Маркл, пишет The Daily Telegraph. Как пишет издание, в правительстве планируют принять закон, согласно которому все стриминговые сервисы будут приведены под контроль Ofcom.

Кроме того, зрители получат возможность жаловаться в Ofcom по поводу любых шоу на Netflix, Amazon Prime и других сервисах, пишет издание. Ofcom, в свою очередь, будет иметь право штрафовать стриминговые сервисы на сумму до £250 000. Как пишет издание, новый закон планируют принять уже в 2023 году.

The Daily Telegraph напоминает, что Netflix подвергся критике за выпущенный на платформе сериал о принце Гарри и Меган Маркл. В частности, в одной из сцен сериала, демонстрировавших преследование пары со стороны прессы, было показано изображение, которое, как выяснилось позже, было сделано на премьере одного из фильмов о Гарри Поттере, за пять лет до встречи пары. Кроме того, в сериале использовали ещё одно фальшивое изображение, а также редактировали запись голоса молодой Елизаветы II, чтобы создать у телезрителей определённое впечатление.



The Daily Telegraph отмечает, что правила Ofcom воспрещают дезинформацию в документальных материалах. При этом в Ofcom отметили, что в соответствии с текущим законодательством они не могут вмешаться в ситуацию с сериалом от Netflix.