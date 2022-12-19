 

Великобритания планирует расширить контроль над стриминговыми сервисами

19.12.2022, 13:15, Разное
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Британский надзорный орган Ofcom получит больше полномочий от Риши Сунака, пишет The Daily Telegraph. Правительство планирует принять новый закон, согласно которому Ofcom получит право штрафовать стриминговые сервисы за недостоверную информацию и прочие нарушения: издание отмечает, что решение принято на фоне недавного скандала с вышедшим на Netflix документальным сериалом о принце Гарри и Меган Маркл.


AP

Британский премьер Риши Сунак предоставит надзорному органу Ofcom право разобраться с материалами компании Netflix на фоне споров по поводу достоверности документального фильма про принца Гарри и его супругу Меган Маркл, пишет The Daily Telegraph. Как пишет издание, в правительстве планируют принять закон, согласно которому все стриминговые сервисы будут приведены под контроль Ofcom.

Кроме того, зрители получат возможность жаловаться в Ofcom по поводу любых шоу на Netflix, Amazon Prime и других сервисах, пишет издание. Ofcom, в свою очередь, будет иметь право штрафовать стриминговые сервисы на сумму до £250 000. Как пишет издание, новый закон планируют принять уже в 2023 году.

The Daily Telegraph напоминает, что Netflix подвергся критике за выпущенный на платформе сериал о принце Гарри и Меган Маркл. В частности, в одной из сцен сериала, демонстрировавших преследование пары со стороны прессы, было показано изображение, которое, как выяснилось позже, было сделано на премьере одного из фильмов о Гарри Поттере, за пять лет до встречи пары. Кроме того, в сериале использовали ещё одно фальшивое изображение, а также редактировали запись голоса молодой Елизаветы II, чтобы создать у телезрителей определённое впечатление.
 
The Daily Telegraph отмечает, что правила Ofcom воспрещают дезинформацию в документальных материалах. При этом в Ofcom отметили, что в соответствии с текущим законодательством они не могут вмешаться в ситуацию с сериалом от Netflix. 

 


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