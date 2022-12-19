Два матерных слова

Навальный в девятый раз в ШИЗО, Алексей Горинов в опасности и колумбийский шпион. Хроника текущих репрессий.

Прошедшие две недели вновь оказались насыщенными событиями — к сожалению, не самым приятным. В судах продолжают рассматривать дела о военных «фейках» и выносить приговоры. Осужденный по такому обвинению муниципальный депутат Алексей Горинов сейчас находится в очень тяжелой ситуации во владимирской колонии: он серьезно заболел, ему не оказывали долгое время медицинскую помощь. В той же самой колонии сидел Алексей Навальный. В июне его перевели в ИК строгого режима и фактически сейчас не выпускают из штрафного изолятора.

За прошедшую неделю в РФ ограничили доступ к 14,8 тысячи сайтам! Это самое большое количество заблокированных ресурсов с апреля 2021 года (тогда в реестр вносили на фоне протестов в поддержку Алексея Навального). По данным аналитиков Роскомсвободы, в течение этого года Роскомнадзор блокировал от 1,5 до 7 тысяч сайтов в неделю. Несмотря на военную цензуру и блокировку наших сайтов, мы продолжаем вести «Хронику текущих репрессий».

Вся жизнь стала «фейком»

Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина Колумбии Сарая Альберто Энрике Хиральдо по обвинению о распространении военных «фейков» про российскую армию (п. «б» ч. 2 ст. 207.3 УК).

По версии следствия, Хиральдо «в составе организованной группы», которая якобы руководила им из-за рубежа, разместил в одном из московских торговых центров мобильные устройства. С них «удаленно производилась массовая рассылка» с «фейками» о действиях армии РФ. Хиральдо вместе со своими подельниками, как считают следователи, действовали в интересах американской организации Digital Humanity. Те же люди, по утверждению обвинения, аналогичным способом ранее рассылали сообщения «с целью компрометации президентских выборов в США 2020 года и имитации российского вмешательства в процесс избирательной компании».

Сарая Альберто Энрике Хиральдо. Фото: архив

11 апреля суд заключил Хиральдо под стражу, все остальные фигуранты дела находятся в розыске.

О самом обвиняемом информации немного. На своих страницах в соцсетях он представляется выпускником РУДН и «менеджером по странам Латинской Америки» в туристических агентствах. После начала спецоперации Хиральдо писал, что «русофобия на Западе необъективна» и что «Украина используется как марионетка для экономического ослабления России».

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Омский районный суд приговорил археолога Евгения Круглова к восьми месяцам исправительных работ, признав виновным в распространении «фейков» (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщил ОВД-Инфо* со ссылкой на его адвоката Андрея Огнева.

Поводом для возбуждения дела стал репост новостной сводки из закрытой группы в «ВКонтакте». Круглов сделал этот репост на своей странице в мае. Спустя два месяца, в июле, силовики приехали в лес в Тюменскую область за археологом, где он был в экспедиции. Его задержали, доставили в Омск и сообщили о возбуждении уголовного дела.

Евгений Круглов. Фото: соцсети

Круглов частично признал вину: сказал, что выкладывал репост, но не знал, является ли информация в нем ложной или нет. Сторона обвинения запрашивала для него десять месяцев исправительных работ.

С 21 октября Круглов находился в СИЗО. Его поместили под стражу после того, как тот пытался покинуть страну, купив билет на поезд до Минска, находясь под подпиской о невыезде. Круглова задержали сотрудники ФСБ, затем его на два месяца поместили в СИЗО. С учетом меры пресечения реальный срок исправительных работ археолога будет меньше, чем назначенный судом. После оглашения приговора Круглова освободили из-под стражи в зале суда.

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Против кировчанина Ричарда Роуза, арестованного по делу о военных «фейках», возбудили еще одно уголовное дело за оправдание терроризма (ст. 205.2 УК), передает телеграм-канал «Политзек-Инфо» со ссылкой на письмо от Роуза.

Какие конкретно высказывания вменяют жителю Кирова, неизвестно. Ранее сторона обвинения на суде по мере пресечения заявляла, что по факту публикаций в соцсетях Роуза проводится проверка по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК).

Первое уголовное дело против Роуза о распространении военных «фейков» по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) возбудили еще в апреле. Кировчанин уже восемь месяцев находится в СИЗО, последнее продление ареста состоялось 8 декабря.

На одном из судов Роуз рассказал, что во время задержания силовики сильно его избили. «Я написал об этом заявление в полицию, но оно исчезло», — рассказал он.

Также под следствием находится супруга Роуза — Мария. Изначально ей вменили аналогичную статью о «фейках», позднее в дело добавили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Дело Ричарда и Марии Роуз в конце мая объединили в одно производство. В качестве меры пресечения Марии назначили запрет определенных действий.

Дело Алексея Горинова

Алексей Горинов (справа) и адвокат Катерина Тертухина. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Осужденный по «фейковому делу» муниципальный депутат Красносельского района Алексей Горинов рассказал, что не получает в колонии медицинскую помощь. Об этом группа поддержки мундепа и его адвокаты рассказали в телеграм-канале «Свободу Алексею Горинову!».

Муниципальный депутат заболел 9 декабря, другие заключенные помогли ему дойти до медицинской части. Врач и фельдшер не стали осматривать его и отправили в отряд через два дня. Политик жаловался на повышенную температуру, постоянный кашель и одышку. При этом он находится в холоде, нет горячей воды, также он не может лечь до отбоя, отметили адвокаты Катерина Тертухина и Светлана Давыдова.

По их словам, когда они приехали в колонию к подзащитному, он дремал в холодной комнате для свиданий. Горинов объяснил это тем, что не мог нормально спать с момента этапирования, а теперь попал в «относительное тепло». «Алексей сказал, что в таких условиях в холоде, сырости, в отсутствие медицинской помощи он не просидит здесь [в колонии] и полугода», — говорят защитники.

Накануне, 16 декабря, после огласки в СМИ Горинова все-таки положили в больницу при ФКУ ИК-3 УФСИН РФ по Владимирской области. Впрочем, эта «больничка» пользуется у осужденных дурной славой.

Запрещенная «Весна»**

Городской суд Санкт-Петербурга признал молодежное движение «Весна» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Они были одними из последних, кто организовывал акции в стране. По мнению прокуратуры, деятельность «Весны» была направлена «на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя». Правда, все претензии прокуратура активистам не раскрыла, само исковое заявление засекречено, а судебное разбирательство прошло в закрытом режиме. А содержание административного иска до сих пор неизвестно даже самим активистам движения. Ознакомиться с документом смогли только адвокаты в специальной комнате, выписки из иска они делали в «секретной» тетрадке, которую потом забрали, поэтому пятистраничный текст надзорного ведомства пришлось запоминать наизусть. По информации «Первого отдела», всего в деле было семь томов; материалы содержали порядка 260 скриншотов из соцсетей.

В октябре Росфинмониторинг внес движение «Весна» в перечень террористов и экстремистов.

Дело «Сети»***

Антифашист Алексей Рунов в интервью «Медиазоне»* рассказал, что в январе 2018 года, когда он жил в Санкт-Петербурге в одной квартире с фигурантом дела «Сети» Игорем Шишкиным, сотрудники ФСБ якобы пытали его током.

По словам Рунова, 25 января 2018 года, когда в квартиру ворвались сотрудники ФСБ, дома был только он и жена Шишкина Татьяна. Силовики провели обыск, после чего посадили Рунова в микроавтобус, положили лицом в пол, надели на голову черный мешок и будто бы стали истязать током, задавая вопросы.

Алексей Рунов Фото: личный архив

«После всех вопросов мы начали движение, и я не понимал, куда мы едем», — добавил антифашист. «Медиазона» отмечает, что его доставили в городское управление ФСБ, где снова допросили.

Сам Шишкин после освобождения из колонии рассказывал о своем задержании в 2018 году. В частности, по словам фигуранта дела «Сети», во время допроса силовики угрожали насилием его жене и соседу по квартире Рунову: «В соседних кабинетах находятся моя жена и наш сосед, и если я буду выпендриваться, то они «просто не дадут диабетику лекарство, а жену изнасилуют».

Издание отмечает, что о таких же пытках электрошоком говорили фигуранты дела «Сети», в том числе Виктор Филинков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Юлий Бояршинов, Игорь Шишкин и Илья Капустин, которому присвоили статус свидетеля по делу.

После задержания Рунов некоторое время не выходил на улицу, а потом нелегально уехал в Украину, поскольку его загранпаспорт забрали во время обыска. Сейчас он находится во Франции, где получил статус беженца.

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Центральный суд Оренбурга признал незаконными два водворения в ШИЗО, назначенные в сентябре осужденному по делу «Сети» Виктору Филинкову. Суд также посчитал, что руководство колонии незаконно отобрало у него нательное белье, газету и личную посуду, сообщил телеграм-канал группы поддержки фигурантов дела RUPRESSION.

Филинков получил пять суток ШИЗО 25 сентября. Поводом для наказания послужило то, что он не лег спать после отбоя. При этом RUPRESSION пишет, что сотрудники колонии назвали ему неправильное время, а своих часов у него не было, поэтому Филинков не знал, что наступил отбой. Следующие 10 суток ШИЗО он получил, отбывая первое наказание.

Виктор Филинков. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Когда Филинкова водворяли во второй раз в ШИЗО 26 сентября, у него отобрали нательное белье, игнорируя просьбы вернуть его. Кроме того, молодой человек просил разрешения иметь при себе в камере один экземпляр газеты «Собеседник» в течение всего дня. Вместо этого ему давали газету только на час «личного времени». У Филинкова также отобрали личную посуду, хотя он имеет право пользоваться ей даже в ШИЗО.

Все это суд признал нарушениями. RUPRESSION отмечает, что ИК-1 отказывалась выдать записи с камер, которые бы подтвердили правоту Филинкова. По словам представителей колонии, видео не сохранились из-за технических сбоев, но сторона защиты настаивала, что таким образом ответчики вводят суд в заблуждение. И с этой позицией судья согласилась.

Отметим, что как только Филинкова этапировали в колонию, на него регулярно накладывают дисциплинарные взыскания и водворяют его в ЕПКТ и ШИЗО. По подсчетам RUPRESSION, всего в изоляторах он провел около 360 дней.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов. Фото: Moscow City Court via AP / TASS

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным приговор журналисту Ивану Сафронову. Его приговорили к 22 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей. Коллегия судей также оставила в силе решение о назначении Сафронову двух лет ограничения свободы после отбытия основного наказания.

Приговор по делу журналиста Мосгорсуд вынес в сентябре. Его признали виновным по обвинению в госизмене (ст. 275 УК). В основе уголовного дела — передача информации, которую можно найти в открытых источниках.

Дело челябинских анархистов

«Центральный суд Челябинска постановил освободить из СИЗО активистку Анастасию Сафонову, которую ранее признали виновной по статье о хулиганстве по мотивам политической вражды (ч. 2 ст. 213 УК)», — пишет правозащитник Павел Чиков.

С такой просьбой в суд обратился начальник следственного изолятора. Суд постановил, что Сафонова фактически отбыла срок наказания, учитывая, что один день в СИЗО равен полутора дням в колонии общего режима. Активистка вышла на свободу 10 декабря. Ее муж Дмитрий Цибуковский продолжает отбывать наказание по делу. Он должен выйти на волю в следующем году.

Читинские анархисты под подпиской

В конце октября в Чите сотрудники ФСБ задержали анархистов — 19-летнего Александра Снежкова и 16-летнюю Любовь Лизунову из-за граффити. Им вменили призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2 УК), сепаратизм (ст. 280.1 УК) и вандализм по мотиву политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК).

Помимо нанесения граффити Снежкова и Лизунову подозревают в администрировании двух телеграм-каналов — «75zlo» и «Шугань-25», в которых публиковалась информация о протестах. В квартирах анархистов прошли обыски, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. 10 декабря Росфинмониторинг внес их в перечень террористов и экстремистов.

Навальный в ШИЗО

В девятый раз Алексея Навального сотрудники колонии отправили в штрафной изолятор. На этот раз ему назначили 12 суток за матерное слово, письмо оппозиционера выложили его соратники в телеграме. Причиной для взыскания стало употребление в разговоре с сокамерником ненормативного слова.

«Эта «путевка» не самая беззаконная в том смысле, что они все беззаконные, но точно самая циничная. Представьте себе: комиссия, сидят 10 мордатых ментов, каждый из которых не то что употребляет мат, а просто разговаривает на нем, в чем я всегда могу убедиться, стоя в коридоре в ожидании рассмотрения моих дел и слушая возгласы, доносящиеся из кабинетов. И вот они, с трудом сдерживая смех, в буквальном смысле подхихикивая, разбирают мое асоциальное поведение», — сказал Навальный.

Ранее политику также вынесли выговор за еще одно нецензурное слово, которым Навальный описал «санитарное и гигиеническое состояние туалетной комнаты и санузла» в колонии.

Дело Заякина*

Андрей Заякин. Фото: соцсети

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте журналиста «Новой газеты» и сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина*, которого обвиняют в переводе тысячи рублей в ФБК**. Информация об этом опубликована в базе столичных судов.

Дело из-за финансирования «экстремистской организации» — первое подобное в России, возбудили против Заякина в августе (ч. 1 ст. 282.3 УК). По версии следствия, журналист отправил донат проекту Алексея Навального в день, когда решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу.

В августе суд назначил Заякину в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Журналисту нельзя было выходить из дома с 20 часов вечера до 8 утра, общаться с другими фигурантами дела, отправлять и получать письма, а также пользоваться телефоном и интернетом.

В конце октября в сетях было опубликовано фото с Заякиным в аэропорту Вильнюса, тогда же МВД объявило журналиста в федеральный розыск. 15 ноября основателя «Диссернета» внесли в список экстремистов и террористов, что подразумевает блокировку счетов, а через три дня Минюст объявил его «иностранным агентом».

Андрей Карев

* Признаны Минюстом «иностранными агентами».** Признаны судом экстремистскими организациями и их деятельность запрещена в России.*** Признаны террористическими организациями и запрещены в РФ.

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