 

Ягода-малинка: 58-летняя Повалий завелась от 32-летнего красавчика Хабиба

19.12.2022, 13:04, Разное
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Таисия Повалий, в репертуаре которой есть много красивых песен, написанных Михаилом Гуцериевым, не могла пропустить такое событие. На выступления коллег Народная артистка Украины смотрела из VIP-ложи, где была в компании мужа Игоря Лихуты, певца Руслана Алехно и блогера Марии Погребняк.

Изысканные угощения, хорошие напитки – здесь было все, чтобы концерт прошел “на ура”. Правда, певица отказалась и от креветок, и от устриц – она вся была поглощена невероятным действом, которое разворачивалось на многоуровневой сцене. “Я уже сказала Игорю (супругу – Прим. ред.), что очень хочу дать сольный концерт здесь”, – сообщила звезда.

До этого Таисия Повалий давала сольный концерт в Москве в ноябре 2018 года. Тогда она собрала аншлаг в Кремлевском дворце. А телеверсия концерта потом с большим рейтингом прошла в эфире. С тех пор у нее появилось много хороших песен, красивых платьев и эффектных номеров. Да и поклонники ждут – надо их порадовать.

А пока 58-летняя звезда плясала под танцевальные хиты Хабиба, группа DABRO, Димы Билана и Сергея Лазарева. “Люблю талантливых людей, люблю жить с позитивом в душе!” – улыбается артистка.


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