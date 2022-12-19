 

Ярушин сорвал джекпот из-за финала чемпионата мира по футболу

19.12.2022, 13:04, Разное
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Актер Стас Ярушин сорвал куш по итогам финала чемпионата мира по футболу. Артист сделал ставку на сборную Аргентины и не прогадал.

Ярушин показал фото своего выигрыша в социальных сетях, передает РИА ФАН. Стоит отметить, что ставка была скромной — одна тысяча рублей, но выиграл он десять тысяч. Напомним, матч между сборными Франции и Аргентины в основное и дополнительное время завершился ничьей. В серии пенальти команда Лионеля Скалони оказалась сильнее противников.


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