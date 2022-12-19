Скандалы: Самые громкие подставы

Топ-5 приговоров страховым мошенникам в 2022 году

Эксперты считают популярное мнение о том, что обман страховой компании не считается настоящим преступлением — очень серьезной проблемой российского общественного сознания. Страховое мошенничество как явление негативно влияет на рынок в целом, а не только на отдельно взятую компанию, которую обманул злоумышленник. Мошенничество в сфере страхования — это преступление, за которое мошенники получают реальные сроки.

Суммы ущерба в таких делах впечатляют. Приводим пять самых интересных приговоров уходящего года, вынесенных в разных регионах России страховым мошенникам.

В Пермском крае в апреле осудили владельца гостиницы и двух его сыновей за поджог здания ради страховой выплаты. Как выяснили правоохранители, они облили гостиницу бензином и подожгли, а после пожара владелец здания взыскал со страховой компании 12 млн рублей. В итоге отец и старший сын получили реальные сроки — 6 и 3 года соответственно. А младший, который на момент преступления еще не был совершеннолетним, приговорен к исправительным работам. Суд также обязал осужденных вернуть 12,5 млн рублей страховой компании.

А два бывших ярославских чиновника, которые были осуждены в Москве за обман страховой компании, ничего не поджигали. Пользуясь своими связями, они изготовили поддельные документы о пожаре в жилом доме и принесли их в страховую компанию в надежде на выплату 11,8 млн рублей. Но план не удался — злоумышленников вычислили. В августе они получили условные сроки.

Гораздо более суровый приговор — 11,5 лет лишения свободы — в августе суд в Астрахани вынес организатору преступной группы, которая инсценировала ДТП. Как сообщают местные СМИ, после инсценировки группа предоставляла ложные данные страховщикам, добиваясь выплат. Таким образом им удалось получить около 1 млн рублей. Организаторы группы в таких делах обычно получают более жесткие приговоры, чем рядовые соучастники, и судят их, как правило, отдельно. Глава астраханской банды признан виновным в 13 преступлениях по фактам мошенничества в сфере страхования и покушениях на мошенничество, совершенных организованной группой. А это — отягчающее обстоятельство.

Еще одну банду автоподставщиков осудили в октябре в Саратове. Приговоры получили 33 человека, которые нанесли ущерб страховщикам на 16 млн рублей. Как отметили в суде, члены группы тщательно готовились к каждому ДТП, для конспирации привлекали исполнителей ролей в инсценировках — формальных собственников транспорта, водителей, представителей интересов страхователей, которые взыскивали со страховщиков незаконные выплаты. В итоге рядовые члены банды получили сроки до шести лет и штрафы до 300 тыс. рублей, некоторых осудили условно. Организатор группы умер до рассмотрения дела. Как сообщали в суде, соучастников объединяло то, что они «испытывали материальные трудности».

Страховым мошенником может стать не только обыватель, решивший, что может «легко подзаработать», но и известный человек. В Ростовской области срок за инсценировку ДТП получил гендиректор компании, участвовавшей в строительстве Багаевского гидроузла. Как сообщала пресс-служба регионального управления ФСБ России, он и его сообщник инсценировали ДТП с принадлежащим компании автомобилем УАЗ, чтобы незаконно получить страховую выплату по договору каско. Ущерб составил 620 тыс. рублей, а сообщники в мае получили по году условно.

«Тот факт, что инсценировками страховых случаев не брезгуют даже бизнесмены, показывает глубокую проблему в общественном сознании — популярность губительного мнения, что обман страховой компании не считается за настоящее преступление. Между тем, именно преступлением оно и является: и с точки зрения УК РФ, и с точки зрения здравого смысла (ведь это обогащение за чужой счет), и с точки зрения негативных социально-экономических последствий», — комментирует ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России Андрей Моисеев.

Оригинал материала: “Новые Известия”