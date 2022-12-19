Личное: “Мозговынос на ровном месте”

Все же стали появляться письма с просветами.

Нет такого, как раньше, когда 99,9% писем – подводный мир.

Когда и разбирать нечего, а можно только дивиться или смеяться сквозь слезы.

А теперь не только такие. Много писем от людей с более-менее нормальными границами.

Посмотрим, сохранится ли эта хорошая тенденция.

Вот в этом письме – только мелкие ошибки, то есть совсем маленькие векторы мимо границ, которые, тем не менее, способны по накоплению все испортить, и автора фрустрировать и ее партнера. Будем надеяться, она этого не допустит.

tomitoms

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Хотела бы попросить о разборе моего письма.

О себе — мне 32 года, работаю в бизнесе отца по специальности, не замужем, детей нет. М. — 30 лет, военный, холост, есть ребенок от прошлого брака.

Мы знакомы с ним шапочно лет 5, у нас много общих друзей, никогда особо не общались. Никогда симпатии от него не замечала — только дружеские приветствия, такое.

Недавно он написал мне вечером в личку в телеге, ответив на мой вопрос в чате нашей общей компании. Слово за слова и мы разговорились, в том числе о войне, с которой он вернулся в это время.

Я не знала, что он там был и меня немного это зацепило. Ну я с уважением отнеслась.

Тут как-то внезапно вне контекста разговора он написал:

— Вообще. Я давно за тобой наблюдаю. Ну в смысле, в соцсетях. Читаю, фотки смотрю)

— Да? Мне приятно 🙂

— Мне вот эта фотка очень нравится, я ее даже сохранил.

Он мне прислал фото, которого уже года три нет в сети. Я почувствовала, что из-за этого мой интерес к нему увеличился. Но не знала, что ответить и просто лайкнула сообщение.

(Здесь все хорошо. Все в описаниях хорошо, все в диалоге хорошо. Это очевидно? Распишете подробней? Это очень важно, друзья. Подводный мир всегда начинается с первых же строчек)

После этого он не писал дня три. А я один раз зашла на его страницу и с удивлением поняла, что вообще забыла как он выглядит. А выглядит он очень симпатично.

В это время у меня в жизни много происходило событий, в том числе, я в очередной раз рассталась со своим парнем, с которым отношения не клеились много лет. И я очень хотела переключиться на кого-то еще.

М. написал в субботу:

— Привет! Я беру билет на кино и заезжаю за тобой в 20 ч., успеешь собраться?

— Привет! Так точно, успею))

— Хаха, думал будет лекция про командный тон.

— Не, я в кино хочу.

— Класс) До встречи.

(Она ему подыграла, хотя у него небольшие баги в диалоге. Подыгрывать чужим багам не страшно, но учтите, что если вы положительно подкрепляете баги партнера, они могут и расти. Если у вас высокий порог фрустрации в любви как у рыбаков, ничего страшного, можете кормить баги партнера. Рыбаки таким образом иногда проверяют границы партнеров, а хищники даже используют для роста своей значимости. Как используют, понятно? Но если порог фрустрации в любви у вас обычный или низкий, не кормите баги партнера. Они вырастут и вы сами рады не будете, у вас будет фрустрация. Поэтому в данном диалоге лучше было отвечать не “так точно!”, а более нейтрально. Например “А какое кино?” или “Попробую”. А на замечание про лекцию лучше было ничего не писать, это тоже его баг. Друзья, понятно, почему более нейтральные ответы на баги лучше, чем активно положительные? )

Когда он приехал, то я восхитилась им: он очень симпатичный, вежливый и мужественный. Мы с опозданием зашли в кино и сели на задние ряды. Но вокруг нас было достаточно много людей. Минут 30 смотрели, а потом он полез за телефоном. Что-то написал и убрал телефон, потом наклонился ко мне и сказал:

— Тебе там сообщение пришло.

Я открыла телефон, а там сообщение от него: «Можно я тебя поцелую?». Я повернулась к нему, а он смотрел вопросительно, типа: че пишут? Я показала: «минутку» и ответила ему. Убрала телефон и сказала, что ему сообщение, а он ответил, что знает, что там написано и поцеловал меня. Потом мы весь сеанс целовались, толком так и не посмотрели фильм.

(Честно говоря, придя в кино, надо смотреть кино. Тем более, если это не ваш любимый после разлуки, а новый знакомый. Понятно почему? И здесь она опять ему очень активно подыграла, хотя форма подачи у него – так себе. Как было лучше среагировать? Без Училки и Штурмана только подбирайте варианты)

После кино он предложил поехать в кафе, но было уже поздно, и я отказалась. Тогда он купил чай в стаканчиках и предложил выпить его в романтичном месте на горе с видом на город, а потом отвезти меня домой. Так и сделали.

У нас не очень много общего, кроме спорта, и я не особо представляла о чем мы будем разговаривать, но внезапно он дал понять, что я могу поспрашивать о его службе. Он с готовностью рассказывал, при том так — без деталей и без ужасов. Кроме того, он даже звучал утешительно как-то.

Потом он поставил свой и мой стаканчики на капот машины и, серьезно глядя в глаза, сказал, что я ему давно нравлюсь. И теперь особенно нравлюсь.

С одной стороны, поверить в это было трудновато, с другой — он так серьезно это сказал.

А я растерялась и сказала, что мне рано вставать на пробежку.

Потом, в машине, я сказала:

— Ты мне тоже нравишься, но с недавних пор. Как снег на голову)

— А до этого совсем не нравился?

— А до этого я была в отношениях.

— А да, знаю.

Дальше он начал расспрашивать меня про планы на Новый год и предложил его встретить вместе.

Я сказала, что точно буду встречать с близкими, но от его предложения отказываться не хочу.

Он начал смеяться:

— Вот в этом ты вся.

— Думаешь, ты хорошо меня знаешь?

— Уверен в этом.

Я не ответила. Он спросил, почему я молчу?

— Думаю, комплимент это или не особо)

— Я наблюдательный прост.

(В этих абзацах у нее все хорошо. Обратите внимание, в письмах важен не только диалог, но и ремарки авторов. Именно в ремарках видны их настройки, а диалоги – следствие)

Он проводил меня до подъезда и попросил пригласить его к себе.

— М., ты вот серьезно?

— Согласен, с мечтой так нельзя.

— Не хами)

— Я завтра позвоню, будь на связи.

— Так точно.

(“Ты вот серьезно?” – хорошо. А “не хами” на его нормальную фразу – нет. Ей показалось, что это издевка, но она действительно его мечта и с мечтой так нельзя, он все правильно сказал. Как думаете, почему она восприняла это как насмешку? Лучше было согласиться, что нельзя, или промолчать. А дальше она опять подыграла его приказу. Лучше было ответить нейтрально, “постараюсь” например. Нейтральные по форме ответы не подкрепляют баги, понятно почему? Часто люди думают, что не подкреплять – это отказать. Но отказывать не нужно, если само предложение вам нравится. Достаточно нейтральной формулировки, без улыбки. Выражайте активную готовность и радость, когда вам нравится и предложение, и его форма. Кто объяснит, почему наши правильные формулировки корректрируют границы партнеров?)

Утром я бегала по аллее и в конце пробежки обнаружила М. и стаканчики кофе на капоте машины. Стоял такой красивый на фоне рассвета. Воскресное утро, людей никого. Он издалека завидев меня протянул ко мне руки, типа: беги ко мне. Я побежала, он обнял, вручил кофе. Пошли в машину, говорили о планах на день, целовались. Я понимала, что влюбляюсь. У него есть такая черта: он формулирует письменно и устно предложения так, будто он категоричен, даже доминантен, но при этом очень нежен и в интонациях и вообще, взгляд мягкий.

Сбивает с толку иногда.

(Почему ее сбивает с толку?)

Вечером он написал мне и предложил посмотреть у него дома кино, а он приготовит мясо и купит вина.

Я понимала, что я очень хочу приехать к нему и будь что будет, а оно, скорее всего, будет. Но меня, помимо осознания факта того, что по сути мы общаемся лишь второй день, и я не знаю его толком, останавливал еще такой момент. Он знает моего недавнего бывшего, с которым я была несколько лет в отношениях, мы жили вместе. И бывший довольно значимая фигура в наших кругах. Может, это глупо, но я подумала, что как-то так себе это выглядит: я встречалась с солидным человеком несколько лет, а потом с его хоть и дальним, но знакомым переспала на второй день общения после трех слов о его «великой» симпатии ко мне. И мне будет хреново и от себя и будто бывшего подставляю.

Может, я мутно объясняю. Но мне показалось, что если это общение останется интрижкой, то ничего хорошего ждать не стоит. А если отношения будут, то торопиться некуда.

(Совсем не мутно она объясняет, а очень ясно. Вот это называется: видеть поле, когда вы рассматриваете отношения не в вакууме, а все обстоятельства учитываете, которые влияют на ситуацию)

Короче говоря, я отказалась.

— А в чем дело, почему?

— Я не готова с тобой смотреть фильм у тебя дома)

— Давай у тебя посмотрим)

— М.! Прекрати, плиз)

— Ну и что мне делать?

— Я могу лишь сказать, что я буду делать.

— Скажи.

— Лягу спать и буду вспоминать, как ты меня со стаканчиками на капоте машины встречал. И как красиво улыбался на рассвете.

— Ай, лисааа) Ладно, я тоже буду вспоминать, как ты ко мне бежала и хвостиком махала из-под кепки)

— *)

— Но приставать и домой тебя звать я все равно буду.

Я лайкнула сообщение.

(Здесь все хорошо, особенно ее описание, что она будет делать, и лайк на его обещание приставать. Посмотрите, он даже собрался в границах сразу, потому что у нее – ни одного лишнего вектора. Можно было чуть мягче сформулировать начальный отказ. Но так тоже нормально)

Неделя рабочая была очень плотной и я до среды не могла увидеться с М., хотя он, будучи в отпуске, предлагал подъехать в любое время. Тем не менее, мы переписывались. Он все время комментировал. Что он делает, куда едет. В основном он бывал у родителей и у дедушки в деревне, что-то мастерил. Так я узнала, что у него еще и руки золотые. В итоге к среде я прям заскучала, о чем так ему и написала.

— Да неужели? Я еду.

Он забирал меня из офиса в 12-м часу ночи, я еле стояла на ногах. У подъезда он спросил, всегда ли я так работаю?

— Нууу, часто, а что.

М. вздохнул:

— И как мне с тобой отношения строить?

Я напряглась от такого вопроса. Стало неприятно.

— Грубо звучит.

— Согласен, прости.

— Мне надо разгрести дела и станет полегче. Конец года, обычная ситуация.

— Меня на реабилитацию отправляют. Я не хочу, но надо.

— Куда, когда?

Он назвал санаторий и дату — в воскресенье надо улетать. А мне четверг и пятницу надо плотно работать. А он предлагает ехать с ним на 10 дней. Либо хотя бы провести с ним с четверга по субботу. У меня гул в голове от усталости, я прошу дать возможность выспаться и решить. Мы расходимся.

(Здесь тоже хорошо в целом. Она не могла встретиться с ним до среды, поэтому в среду написала, что соскучилась, то есть сделала шаг. Единственное, на его нормальный вопрос, как строить отношения, она зря его осадила. Сказала бы сразу про конец года и то, что она разгребет дела. Посмотрите, ее немножко подшатывает, когда она то находит грубость в его нормальных фразах, то игриво подкрепляет заходы сверху. Одно с другим связано. Как связано, понимаете?)

На следующий день, как ни крутила я свои дела, стало понятно, что я не вырвусь до субботы. А про уехать на 10 дней вообще не могу мечтать. Написала ему об этом, он не ответил. И не писал весь день. За мной вечером приехать не предложил.

Я в пятницу в обед написала:

— Макс, привет! Ты обиделся?

— Привет. Нет, я в сборах.

— Я хочу увидеться в субботу, перед твоим отъездом.

— Ок.

(“Обиделся” – вопрос-триггер, есть очень мало случаев, когда такой вопрос в границах. Напишете примеры? В данном случае лучше было не утешать обиженного, а написать, что ей и самой очень хотелось бы, она огорчена, что не сможет. И написать это надо было тогда же, когда написала, что не вырвется. А дальше уже не переживать за его реакцию. Работа – алиби. Увидеться правильно предложила)

В субботу утром я бегала по аллее и слабо надеялась, что в конце нее увижу его машину со стаканчиками кофе на капоте. И у меня чуть сердце не выскочило, когда я увидела. При том, сам он сидел в машине, когда я подбежала. Я остановилась немного вдалеке и протянула руки вперед. Он увидел меня, вышел из машины и, не улыбаясь, пошел ко мне. Остановился, обнял:

— Вредная ты.

В тот момент я подумала, что сделаю всё возможное, чтобы приехать к нему хоть на пару дней, но обещать заранее побоялась. Мы провели вместе до обеда, я помогала ему выбрать чемодан, что-то докупить. Вечером, при расставании, опять предложил поехать с ним, но я сказала, что никак не могу. Мне показалось, что выглядел он апатичным. Я рассталась с ним с тяжелым сердцем, будто наше общение пошло на спад.

(Здесь она зря переживает. Если нет косяков, если достаточно шагов, вам не нужно переживать, что вы не можете бросить работу, вы этого не должны. КП вас надежно защищает и защищает вашу значимость, имейте в виду. Скорее всего ей было бы легче, если бы она озвучила обещание приехать к нему на пару дней. Так и надо было сделать. То есть не сделанный шаг создает вот такое тягостное ощущение, что вы виноваты)

Ночью от него пришло сообщение, которое я прочла почти во сне:

— Я всё равно не понимаю. Как можно было так запороть всю неделю, не найдя даже дня, кроме сегодняшнего, даже вечера, чтобы провести его со мной. Если ты, как говорила, реально хотела этого.

Утром пришло от него сообщение:

— Выпил вина вчера и психанул. Забей.

Я решила пойти побегать и потом ответить. Во время пробежки я встретила бывшего, он тоже занимается бегом. Мы провели светскую беседу и бывший в знак дружеских отношений сделал наше селфи.

Через пару часов, я позвонила М., но он не взял трубку. Через час еще раз набрала — гудки идут, трубку не берет. Я написала ему:

— Ответишь мне?

Он прочитал, но не ответил.

К вечеру я зашла в соцсеть и увидела в ленте селфи со мной, что бывший разместил у себя. И лайк от М. под этим фото.

(Здесь векторы косяков сначала, потом вектор слива. Векторы косяков: не ответить на крик души, пусть даже и ночью. Отвечайте всегда, особенно если отметилось, что прочитали. В крайнем случае отвечайте утром. Не держите паузу. Только если это несправедливый наезд, можно не отвечать. Но и то лучше что-то ответить, если пишет ваш любимый человек, а не пустое место. А он чувствует себя именно пустым местом, когда в ответ на его обиду вы молчите. Откладывать не надо. И дальше она фотографируется с бывшим, в то время, когда у нее уже начались другие отношения и она в них заинтересована. Надо было ей быть осторожным. Ну а вектор слива – названивать, когда трубку не берут. В данном случае не надо было так суетиться. Один раз набрала и ладно. Посмотрите, как пропущенные шаги заставляют вас потом бегать и прыгать, и это никак не компенсирует пропущенные шаги, наоборот)

Я написала М.:

— М., я тебе вообще нужна?

Он прочитал и ответил сразу:

— Да, нужна.

— Я видела, что бывший фотку разместил. Тебя это задело? Я хз зачем он это сделал, мы случайно встретились, он сделал селфи и зачем-то разместил ее. Я скажу ему, чтобы убрал.

— Если дашь разрешение, то я сам ему скажу. Не общайся с ним больше.

— Ок, но так себе это будет звучать, не?

— Нормально будет звучать, не переживай.

— Только давай не сегодня и не завтра?

— Странная просьба, но ок.

(Здесь все не очень. Начиная с вопроса, нужна ли она ему. Дальше вопрос, задело ли его. Надо было бывшего попросить убрать. А М. написать, как было дело. Безо всякого его вопроса и без пояснений. Просто: “Увидела сейчас, что Х фотку разметил нашу с ним, попросила убрать. Он встретил меня на пробежке и попросил дружеское фото. Зря я согласилась”. То есть надо давать просто информацию, давая возможность партнеру не комментировать никак, а просто принять во внимание. Просьба дать им с бывшим два дня подозрительно прозвучала)

Через день день я делегировала дела и полетела к М. в санаторий. Мне повезло и я смогла остановиться там же. М. был будто в шоке и очень рад моему приезду. В тот день мы оказались в постели и не вылазили оттуда до следующего утра. В голове уже не было ни селфи, ни бывших.

Но, как оказалось, не в голове М. — он сказал, что его гештальт не закрыт, и он должен поговорить с моим бывшим. Я пыталась его отговорить и даже сказать, что это будет нелепо. Потому что бывшему я не нужна.

Он разозлился, и сказал, что тех, кто не нужен, не встречают «случайно» на пробежке, не делают с ним «дружеских» селфи и, уж тем более, не размещают эти селфи на своих страничках. И что в любом случае, он сам знает, что ему сказать и чтобы я не переживала — всё будет «лепо».

(Это его дело, с кем говорить и о чем. Автор зря так суетится. И зря она приехала сюрпризом. Лучше было сказать, что собирается, и раньше, и перед выездом. Почему, понимаете? Сюрприз хорош в других ситуациях. В каких?)

Я сказала «делай, как знаешь, но не выставляй меня дурой, пожалуйста, и не оскорбляй бывшего — все может быть не так, как ты себе представляешь». И тут в М. будто кто-то вселился, он начал злиться и говорить, что я не на его стороне. Я никак не могла понять в чем дело, повод для его злости мне казался надуманным.

(Повод для злости – предположение, что М. будет оскорблять, выставлять ее дурой, и вообще все сделает криво-косо, опозорится и ее опозорит. Такая просьба – косяк, особенно по форме)

— Я же объяснил тебе, что мне неприятно, что бывший не понимает, что он бывший. Ты не даешь ему этого понять, я хочу ему это дать понять. Это обычный разговор. Я еще думаю, что может не надо звонить, а сказать лично. Но это обычный разговор, не надо на меня смотреть как на сумасшедшего.

— Я не даю понять? В каком, бл, смысле? Мне по радио объявить? В газете написать, что он бывший? Мы расстались!

— Сколько раз ты за все годы с ним расставалась? Получилось?

— Ты и за личной жизнью моей следил, что ли? Какого фига ты мне предъявляешь за нее?

— Я не предъявляю, я говорю о том, что вы ведете себя друг с другом, не как бывшие. Это очевидно. — М., я с тобой без года неделю как знакома, с ним рассталась недавно, в наших с тобой отношениях все свежее и расставание свежее, откуда столько ярлыков у тебя?

— А сколько мне надо ждать, чтобы убедиться, что за тобой нет череды бывших.

— Тебя несет, пипец просто.

(Они уже переспали, у них начались отношения, и бывший – не только ее дело, а его тоже. Тем более у них общая тусовка, тем более бывший вешает фотографии с ней. То есть по сути он прав, несмотря на грубые формулировки. Но грубость формулировок вызвана ее просьбой не делать из нее дуру и не оскорблять бывшего. Вообще название “бывший” дурацкое и в разговоре с новым мужчиной – мимо границ. Это не подружка, чтобы подчеркивать связь в прошлом. Лучше называть по имени)

Я психанула и ушла из номера. Меня аж колбасило всю — я начала думать, что я очень поторопилась, приехав сюда, побоявшись потерять этого малознакомого, по сути человека, а теперь выслушала целую тираду о том, какая я неправильная.

Вот, с одной стороны меня сильно тянет к нему, с другой — это же какой-то мозговынос был на ровном месте.

(Ну не на ровном)

Когда я вернулась в номер, М. Не было — он ушел в бассейн. Я собрала вещи и переехала в другой номер. Чтобы подумать, что делать дальше. Потому что у меня возникло ощущение принципиального разногласия. Вечером М. написал:

— Вот я такой: ревнивый, вспыльчивый, злой, но отходчивый.

— Доминантный.

— Нет. Точно нет. Ну просто у меня своя правда. Я скучаю. Возвращайся, пожалуйста.

Я вернулась вечером, эту тему мы пока не затрагивали.

И я вижу, что это «пока». И что я чего-то не понимаю именно в нем. Но я хочу понять. Это был мозговынос необоснованный или в чем там «его правда»? Я же не давала повода.

(Поводом стала совместная фотографии с бывшим на фоне конфликта из-за ее отказа ехать с М., а главное – ее просьба не оскорблять бывшего и не делать из нее дуру. Вот это повод. Его векторы косяков в этой ситуации – грубовато все формулировать, рваться поговорить с бывшим как самец гамадрила. Но чужие векторы косяков ваши векторы косяков не компенсируют. Тем более он за свои наезды извинился. И если, к примеру, бывший – его хороший знакомый, то разговор с ним – в границах, а не мимо)

Мне М. очень нравится, я ему, вроде тоже. Помогите понять, пожалуйста, на что обратить внимание, чтобы сохранить перспективу продолжения этих отношений.

(Быть открытой, не мутной, последовательной, не пропускать шаги, не суетиться, не заигрывать с его заходами сверху, но и не одергивать его, не делать ему замечаний, четко говорить о своей симпатии к нему, не метаться, если не получается все делать так, как он хочет, из-за работы, давать ему остыть, если он не прав)

Спасибо.

С уважением, О.