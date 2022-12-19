 

Где попробовать самые вкусные бургеры в Санкт-Петербурге?

19.12.2022, 12:10, Разное
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Шеф питерского пивного ресторана Marius жжет! В смысле – зажигает. Шесть разновидностей бургеров в меню, каждая из которых непременно требует дегустации, – это вам не шутка. Беспрецедентное разнообразие достигается уже на уровне булок: их пекут прямо в ресторане, причем есть всякие – классические, молочные, картофельные, сладкие типа бриоши и даже безглютеновые.

Umami burger

Steak burger (1200 руб.) подается на картофельной булочке с филе миньон, трюфельным айоли, карамелизированным беконом, томатной тапенадой и корнишонами. Как бы азиатский Umami burger (410 руб.) собирают на молочной булочке с мисо-цыпленком, маринованными шиитаке, соусом хойсин и сладковатым джемом из лука и портвейна. В Smoked burger (650 руб.) на бриоши входит тайский копченый майонез BBQ, копченая котлета в беконе, луковые кольца и халапеньо попперы. В самом деликатесном Crab burger (1500 руб.), также в бриоши, вы обнаружите изрядную порцию краба, томатный соус, огурцы и халапеньо. Five napkins burger (960 руб.) назван так неспроста: вы истратите на этот невероятно сочный бутерброд с говяжьей котлетой, итальянским чесночным соусом банья кауда с анчоусами, малосольным огурцом, маринованным луком и моцареллой не менее пяти бумажных салфеток – и оно того стоит!  И наконец, даже закоренелые веганы найдут в меню что-то свое. Им приготовят Vegan burger (890 руб.) с котлетой из растительного мяса, тофу, домашним майонезом, салатом и маринованным луком. Причем это тот редкий случай, когда бургер без мяса так вкусен, что его можно рекомендовать даже мясоедам. 

 

Smoked burgerFive napkins burgerVegan burger

 


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