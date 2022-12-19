Алекс Родригес подтвердил новый роман

Бывший муж Дженнифер Лопес, 47-летний экс-бейсболист Алекс Родригес, нашел новую любовь. В минувший уикенд он опубликовал в своем личном блоге совместную фотографию с 42-летней фитнес-гуру Жак Кордейро. На снимке они позируют на фоне рождественской елки в Нью-Йорке с двумя дочерьми Родригеса — 18-летней Наташей и 14-летней Эллой.

Сердечно желаем вам счастливого Рождества, – подписал он фото, сопроводив пост хэштегами “семья”, “радость” и “благодарность”.

Впервые о романе Алекса Родригеса и канадки Жак Кордейро заговорили в октябре, когда папарацци поймали пару на Родео Драйв в Беверли-Хиллз, Калифорния, держащимися за руки. Тогда источники сообщили таблоиду Page Six, что спортсмену “очень нравится проводить время” с новой избранницей.

Со своей предыдущей возлюбленной, 25-летней Кэтрин “Кэт” Паджетт, Родригес расстался в сентябре после года отношений. Отметим, ранее инсайдеры уверяли, что роман Родригеса и Пэджетт никогда не был серьезным, несмотря на то, что это была первая девушка бейсболиста после громкого разрыва с Джей Ло в 2021 году.

С Дженнифер Лопес Родригес начал встречаться в 2017 году. Они объявили о помолвке в марте 2019-го, но их планы разрушила пандемия, и свадьбу пришлось отложить. До алтаря Родригес и Лопес так и не дошли. В недавнем интервью на телевидении бейсболист отметил, что ничуть не жалеет о тех отношениях. Ранее в конце августа он также отреагировал на новость о свадьбе бывшей возлюбленной и выложил в сеть новый контент прямо в день бракосочетания певицы.

Жак Кордейро Кэт Пэджетт