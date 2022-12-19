Потепление климата помогает Швеции развивать виноделие

В Швеции благодаря глобальному потеплению активно развивается виноделие, пишет The Guardian. Уникальные природные условия помогают разнообразить вкусовые характеристики: шведские вина уже получают признание на международных соревнованиях и среди ценителей из разных стран.



AP

Почти везде в северном полушарии сбор винограда завершился уже несколько месяцев назад, однако на маленькой виноградной плантации недалеко от Стокгольма при температуре в -8 °С и 15-сантиметровым покровом он только начинается, пишет The Guardian.

На винодельне Blaxsta, которая претендует на звание самой северной в мире, сбор урожая начался только на прошлой неделе, рассказывает издание. Здесь выращивают сорт видаль-блан для производства премиального «ледяного вина» (айсвайн), которое поставляется в рестораны, отмеченные звёздами «Мишлен». По словам хозяина виноградника Гёрана Амнегерда, на его плантации «самый уникальный терруар, самая уникальная почва в мире».

Когда Амнегерд посадил первый куст 22 года назад, его винодельня была единственной в Швеции коммерческой винодельней, однако теперь их число растёт. Хотя шведские виноградники в 150 гектар относительно небольшие, их площадь за последние два года увеличилась на 50%, а через пять лет должна удвоиться в размерах. Эксперты предсказывают, что в долгосрочной перспективе производство вина будет приносить миллиарды евро дохода, а Швеция станет одним из направлений для винного туризма.

За последние пять лет продажи собственного вина в этой скандинавской стране подскочили почти вдвое, отмечается в статье. Хотя вино по-прежнему производится в небольших объёмах, количество, качество и интерес покупателей растут. По данным компании Nordic Vineyards, которая продаёт скандинавское вино онлайн, большую часть продукции раскупают жители региона, однако растёт спрос из Европы и Азии, в особенности из Японии.

По словам экспертов, главными движущими факторами в развитии виноделия в Швеции являются глобальное потепление и разведение новых сортов винограда. В основном здесь выращивают белый солярис и красный рондо. Научный сотрудник Шведского сельскохозяйственного университета Лотта Нордмарк указывает, что для успешного виноделия необходимо использовать болезнеустойчивые виды винограда, экологичные системы культивирования и иметь возможность для экспериментов без ограничений по месту происхождения. «Шведские вина интересуют дегустаторов, потому что у этого винограда длинный период созревания, а повышенная кислотность создаёт любопытную палитру вкусов, так что уже сейчас шведские вина укрепляют свои позиции на международных соревнованиях по дегустации», — подчёркивает Нордмарк.

Шведский журналист и специалист по вину Микаэль Мёльстад считает, что за 20 лет винопроизводство на юге страны в Сконе превратилось из «диковинки» в место с высоким потенциалом, куда съезжаются виноделы из-за границы. «Сейчас у Швеции, как у Англии 15—20 лет назад, есть возможность соревноваться по качеству вина с признанными странами — производителями вина в Европе», — признаёт Мёльстад. Он указывает, что это только начало: если политики будут развивать винопроизводство в Швеции, это привлечёт больше инвестиций, что расширит возможности. По мнению журналиста, пока скандинавской стране надо догонять Англию, однако у неё огромный потенциал благодаря «изменениям климата и чистой и сравнительно дешёвой земле». Производители вина в Европе уже заинтересованы в том, чтобы «закрепить территорию в Швеции за будущими винодельнями», приводит его слова The Guardian.