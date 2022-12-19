Инсайдеры: Брэд Питт собирается встретить Новый год с бывшей женой Пола Уэсли

Похоже, 58-летний Брэд Питт нашел отличную компанию на новогоднюю ночь. Главный семейный праздник актер проведет с 29-летней Инес де Рамон — об этому изданию People сообщают инсайдеры из ближайшего окружения девушки.

Инес сказала, что Брэд очень милый, – добавил источник.

Впрочем, другой инсайдер утверждает, что о серьезных отношениях между Брэдом и Инес говорить рано.

Пока это несерьезно, но ему комфортно, и им весело вместе.

Напомним, что впервые о возможном романе между Брэдом Питтом и экс-супругой звезды “Дневников вампира” Пола Уэсли Инес де Рамон заговорили в середине ноября. Тогда предполагаемую пару заметили на концерте Боно в Лос-Анджелесе. Ранее источники People рассказывали, что Брэд и Инес познакомились “через общего приятеля”.

С Полом Уэсли Инес рассталась еще в сентябре. Они прожили в браке три года. Впервые об их романе заговорили в 2018-м, а годом позже они поженились на камерной церемонии в окружении семьи и друзей.

Инес де Рамон и Пол Уэсли