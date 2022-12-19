 

Павел Прилучный с семьей, Гарик Сукачев, Алина Алексеева и другие на премьере комедии “Ёлки-иголки” в Москве

19.12.2022, 10:45, Разное
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В минувшее воскресенье в столичном кинотеатре “Художественный” состоялся премьерный показ новогодней романтической комедии “Ёлки-иголки” с Алиной Алексеевой, Павлом Прилучным, Гариком Сукачевым, Оскаром Кучерой и Юлианной Карауловой в главных ролях. На мероприятии появились как творческая команда, работавшая над фильмом, и его ключевые герои, так и многочисленные селебрити из мира музыки, кино и телевидения: Дмитрий Красилов, Евгения Ахременко, Ирина Йовович, Инна Любимова, Нелли Ермолаева, Ирина Чайковская, Снежина Кулова и многие другие.

Режиссером комедии выступил Александр Баршак. В большой прокат “Ёлки-иголки” поступят за несколько дней до Нового года, 29 декабря. 

Павел ПрилучныйПавел Прилучный с супругой Зепюр Брутян и детьмиГарик СукачевАлина АлексееваАлександр БаршакИнна ЛюбимоваОскар КучераДмитрий КрасиловНелли Ермолаева


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