Павел Прилучный с семьей, Гарик Сукачев, Алина Алексеева и другие на премьере комедии “Ёлки-иголки” в Москве

В минувшее воскресенье в столичном кинотеатре “Художественный” состоялся премьерный показ новогодней романтической комедии “Ёлки-иголки” с Алиной Алексеевой, Павлом Прилучным, Гариком Сукачевым, Оскаром Кучерой и Юлианной Карауловой в главных ролях. На мероприятии появились как творческая команда, работавшая над фильмом, и его ключевые герои, так и многочисленные селебрити из мира музыки, кино и телевидения: Дмитрий Красилов, Евгения Ахременко, Ирина Йовович, Инна Любимова, Нелли Ермолаева, Ирина Чайковская, Снежина Кулова и многие другие.

Режиссером комедии выступил Александр Баршак. В большой прокат “Ёлки-иголки” поступят за несколько дней до Нового года, 29 декабря.

Павел Прилучный Павел Прилучный с супругой Зепюр Брутян и детьми Гарик Сукачев Алина Алексеева Александр Баршак Инна Любимова Оскар Кучера Дмитрий Красилов Нелли Ермолаева