Павел Прилучный с семьей, Гарик Сукачев, Алина Алексеева и другие на премьере комедии “Ёлки-иголки” в Москве
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В минувшее воскресенье в столичном кинотеатре “Художественный” состоялся премьерный показ новогодней романтической комедии “Ёлки-иголки” с Алиной Алексеевой, Павлом Прилучным, Гариком Сукачевым, Оскаром Кучерой и Юлианной Карауловой в главных ролях. На мероприятии появились как творческая команда, работавшая над фильмом, и его ключевые герои, так и многочисленные селебрити из мира музыки, кино и телевидения: Дмитрий Красилов, Евгения Ахременко, Ирина Йовович, Инна Любимова, Нелли Ермолаева, Ирина Чайковская, Снежина Кулова и многие другие.
Режиссером комедии выступил Александр Баршак. В большой прокат “Ёлки-иголки” поступят за несколько дней до Нового года, 29 декабря.
Павел ПрилучныйПавел Прилучный с супругой Зепюр Брутян и детьмиГарик СукачевАлина АлексееваАлександр БаршакИнна ЛюбимоваОскар КучераДмитрий КрасиловНелли Ермолаева
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