В Санкт-Петербурге состоялась презентация нашумевшего романа Марины Голубицкой

Как рассказала Марина Голубицкая на презентации, в ее романе идет речь о большом периоде жизни героини, которая сталкивалась в своей жизни с драматическими, комическими и трагическими ситуациями и о интересных людях, встретившихся на ее пути. Прототипом одной из героинь романа стала журналистка Наталья Смирнова. Она тоже посетила презентацию книги в Санкт-Петербурге.

“Это такой взгляд на себя со стороны, – призналась женщина. – Марина передала все очень достоверно”.

О достоверности книги говорила и сама Голубицкая: “Я не стала ничего приглаживать и причесывать, я просто отсекала лишнее”.

“Два писателя, или Ключи от чердака” – название с особым смыслом. По словам автора, героиня романа вручает ключи от своего чердака тем и тому, кем и чем она увлекается. Действия происходят в конце 1990-х и начала 2000-х годов в Екатеринбурге, который стал родным для писательницы.

Хоть Марина Голубицкая и прожила много лет в столице Урала, она с особым трепетом относится к Санкт-Петербургу. Она призналась, что испытывает необыкновенное уважение к Северной столице. Поклонники тепло приняли Марину Голубицкую.

Автор была приятна удивлена и благодарна за такой теплый прием устроенный организаторами и всеми почитателями ее творчества кто разделил с ней этот вечер .

В Доме Зингера образовалась очередь из желающих получить автограф от любимой писательницы на форзац книги, которую они, наверняка, уже начали читать. К слову, презентация романа “Два писателя, или Ключи от чердака” ранее состоялась в Москве, Екатеринбурге и Перми.