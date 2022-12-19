 

Пусть сама себе пишет: авторов всех хитов Гагариной отказался работать с зазвездившейся певицей

19.12.2022, 10:15, Разное
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В номере газеты “Правда” от 2 марта 1930 года была
опубликована статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина
“Головокружение от успехов”. Ее название точно описывает и
сегодняшнее состояние Полины Гагариной.

Музыкальный критик Вадим Пономарев на своей странице в
запрещенной в России социальной сети рассказал любопытную историю. Оказалось,
что композитор Геннадий Дудин, автор хитов Полины Гагариной “Драмы больше
нет” и “Обезоружена”, отказался работать с 35-летней певицей из-за ее звездной болезни. “Он написал в сториз: “Мне очень жаль, что эта
некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это
последние мои песни для нее… Слава Богу!” – цитирует Дудина Пономарев.

Правда, спустя сутки композитор сториз
удалил. “Кажется, я натворил дел… Мне не стоило позволять себе лишнего”, – пояснил он. И ситуацию с артисткой описал мягче: “Так бывает, что любовь проходит. И ничего
с этим поделать, увы, нельзя. В жизни всегда приходится чем-то жертвовать во
имя движения вперед. И в этой ситуации нет хороших и плохих. Есть двое, которые
не поняли друг друга”.

Словом, какая кошка пробежала между композитором и певицей,
еще только предстоит выяснить. Но уже ясно, что неуживчивой Гагариной проще
самой себе писать хиты.


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