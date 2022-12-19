Пусть сама себе пишет: авторов всех хитов Гагариной отказался работать с зазвездившейся певицей

В номере газеты “Правда” от 2 марта 1930 года была

опубликована статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина

“Головокружение от успехов”. Ее название точно описывает и

сегодняшнее состояние Полины Гагариной.

Музыкальный критик Вадим Пономарев на своей странице в

запрещенной в России социальной сети рассказал любопытную историю. Оказалось,

что композитор Геннадий Дудин, автор хитов Полины Гагариной “Драмы больше

нет” и “Обезоружена”, отказался работать с 35-летней певицей из-за ее звездной болезни. “Он написал в сториз: “Мне очень жаль, что эта

некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это

последние мои песни для нее… Слава Богу!” – цитирует Дудина Пономарев.

Правда, спустя сутки композитор сториз

удалил. “Кажется, я натворил дел… Мне не стоило позволять себе лишнего”, – пояснил он. И ситуацию с артисткой описал мягче: “Так бывает, что любовь проходит. И ничего

с этим поделать, увы, нельзя. В жизни всегда приходится чем-то жертвовать во

имя движения вперед. И в этой ситуации нет хороших и плохих. Есть двое, которые

не поняли друг друга”.

Словом, какая кошка пробежала между композитором и певицей,

еще только предстоит выяснить. Но уже ясно, что неуживчивой Гагариной проще

самой себе писать хиты.