Топ лучших игроков в CS:GO 2015-2018 годов

Для многих геймеров Counter Strike — это хобби, командный дух и кейсы CS GO . А для профессиональных игроков — это целая жизнь со своими взлетами и падениями. Недавно легендарному шутеру исполнилось 10 лет, а это значит, что это отличный повод, чтобы подвести итоги и составить список игроков, которые уже вошли в историю CS:GO. Они популярны не только среди поклонников игры, но и тех, кто почти ничего не знает о киберспорте.

Dupreeh

Андреас Хёйслет, также известный как “Dupreeh” — профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) и один из основателей Team Dignitas. Он начал играть в CS:GO в 2012 году и быстро стал известным благодаря своему высокому уровню технического мастерства и знаниям игры.

Дюпри — очень разносторонний игрок, способный играть несколько ролей в команде в зависимости от того, что требуется в данный момент. Он выиграл множество соревнований, включая такие крупные турниры, как ESL One: Cologne 2014, ELEAGUE Season 1 и PGL Major Kraków 2017.

Своим упорным трудом и целеустремленностью Дюпри заслужил уважение коллег и считается одним из лучших игроков CS:GO в истории. Его отличные коммуникативные навыки позволили ему занять лидирующую позицию в Team Dignitas и завоевывать многочисленные трофеи на протяжении многих лет. Дюпри продолжает соревноваться на самом высоком уровне CS:GO и постоянно стремится к совершенствованию. Его страсть и преданность делу делают его бесценным активом для Team Dignitas и одним из самых уважаемых игроков в мире.

Olofmeister

Олофмейстер, также известный как Олоф Кайбер Густаффсон, — шведский профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive и бывший игрок Counter-Strike 1.6 из Гетеборга, Швеция. Он считается одним из лучших игроков в мире: за свою карьеру он выиграл множество крупных турниров с общим призовым фондом более 3 000 000 долларов. В настоящее время он является внутриигровым лидером и AWPer клана FaZe.

Олоф играет в Counter-Strike с 2002 года, сначала в CS 1.6, а в 2012 году перешел в CS:GO, присоединившись к команде Fnatic. За время пребывания в команде он выиграл несколько крупных турниров и зарекомендовал себя как один из лучших игроков в CS:GO. В октябре 2015 года он присоединился к команде FaZe Clan, где лидерство и мастерство Олофа помогали команде стать одной из лучших в мировом рейтинге.

Помимо профессиональных соревнований, киберспортсмен также известен своими стримами на Twitch и YouTube, где он делится своим опытом с игровым сообществом. Он также снимался в нескольких документальных фильмах о CS:GO, включая “История Олофмейстера” и “Создание легенды”.

Олофа широко уважают за его достижения в Counter-Strike и за позитивное отношение, которое он привносит в игровое сообщество. Он является вдохновением для многих начинающих игроков, показывая им, что с преданностью и упорным трудом все возможно. Благодаря своей приверженности киберспорту он занял заслуженное место в истории Counter-Strike.

В 2021 году Олофмейстера было присвоено престижное звание “Игрок года” в знак признания его постоянных успехов в Counter-Strike: Global Offensive.

Олофмейстер — икона в мире киберспорта, и его наследие будет жить еще долгие годы. Его достижения являются свидетельством силы самоотдачи и упорного труда, и он останется примером для подражания в сообществе CS:GO на долгие годы.

Guardian

Ладислав Ковач (Guardian) — словацкий профессиональный игрок в Counter-Strike.

Guardian считается одним из самых стабильных снайперов в истории. С 2013 года он постоянно попадал в топ-20 рейтинга Hell TV.

Guardian выиграл кучу трофеев. Не зря многие легенды CS:GO называют его одним из самых лучших снайперов всех времен и народов. Он всегда оставался крайне стабильным игроком, на которого можно положиться.

Ладислав — один из самых популярных киберспортсменов, который так и не выиграл Major. Он три раза был в финале и все 3 раза проиграл.

Несмотря на неудачи, Guardian неуклонно поднимался по карьерной лестнице и обзаводился новыми поклонниками по всему миру.

Его стремление совершенствовать свои навыки и стратегии позволило ему стать одним из самых грозных игроков на сцене. Сотни матчей за его плечами показали, что он способен с легкостью приводить команды к победе. Его преданность делу и упорный труд снискали ему уважение коллег по игровому сообществу, что делает его грозным противником для всех, кто с ним сталкивается.

Будь то LAN или сетевая игра, Guardian всегда выкладывается на все сто. Сегодня он остается одним из самых востребованных игроков на сцене, и своим мастерством он продолжает доказывать, почему заслуживает первых мест. Guardian мастер Counter-Strike, и нет сомнений, что он будет продолжать впечатлять нас и в последующие годы.