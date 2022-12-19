СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Харцызск из HIMARS
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Украинские националисты нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Харцызску в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале представительства сообщается, что по населенному пункту выпустили шесть ракет.
Накануне ВСУ обстреляли город Алчевск в ЛНР из HIMARS.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет