СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Харцызск из HIMARS

Украинские националисты нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Харцызску в Донецкой народной республике, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Telegram-канале представительства сообщается, что по населенному пункту выпустили шесть ракет.

Накануне ВСУ обстреляли город Алчевск в ЛНР из HIMARS.

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