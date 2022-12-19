В Россию с территории Донбасса и Украины с февраля 2022 года прибыли более 5 млн беженцев

Число прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины беженцев превысило 5 млн человек, сообщили в силовых структурах.

Как отметил источник ТАСС, на территорию РФ с февраля прибыло более 5 млн беженцев, включая свыше 721 тыс. детей.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что число беженцев с территории Украины и Донбасса превысило 4,2 млн человек.

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