В Россию с территории Донбасса и Украины с февраля 2022 года прибыли более 5 млн беженцев
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Число прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины беженцев превысило 5 млн человек, сообщили в силовых структурах.
Как отметил источник ТАСС, на территорию РФ с февраля прибыло более 5 млн беженцев, включая свыше 721 тыс. детей.
Напомним, 19 сентября сообщалось, что число беженцев с территории Украины и Донбасса превысило 4,2 млн человек.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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