 

Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву

19.12.2022, 10:08, Новости дня
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В Москву прилетел первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада. Рейсом компании Red Wings на Родину вернулись около 350 человек.

Пассажирка Наталья сказала РИА «Новости», что они устали от вынужденного отдыха и очень рады наконец-то вернуться домой.

Ранее сообщалось, что всего потребуется 15 вывозных рейсов.

Напомним, с четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснил, что проблемы вызваны ограничениями для российских авиакомпаний, введенных Иорданией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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