Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву
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В Москву прилетел первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада. Рейсом компании Red Wings на Родину вернулись около 350 человек.
Пассажирка Наталья сказала РИА «Новости», что они устали от вынужденного отдыха и очень рады наконец-то вернуться домой.
Ранее сообщалось, что всего потребуется 15 вывозных рейсов.
Напомним, с четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснил, что проблемы вызваны ограничениями для российских авиакомпаний, введенных Иорданией.
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