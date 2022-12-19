Первый самолет с застрявшими в Хургаде россиянами прилетел в Москву

В Москву прилетел первый самолет с российскими туристами, застрявшими на египетском курорте Хургада. Рейсом компании Red Wings на Родину вернулись около 350 человек.

Пассажирка Наталья сказала РИА «Новости», что они устали от вынужденного отдыха и очень рады наконец-то вернуться домой.

Ранее сообщалось, что всего потребуется 15 вывозных рейсов.

Напомним, с четверга авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Перевозчик объяснил, что проблемы вызваны ограничениями для российских авиакомпаний, введенных Иорданией.

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