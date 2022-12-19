МИД РФ переходит на «феню» как официальный язык дипломатических переговоров

После матерных публикаций в основном официальном верифицированном телеграмм канале МИД России, согласно персональному распоряжению министра Лаврова, выпустил внутреннее распоряжение, согласно которому всем сотрудникам министерства в любых официальных документах и общении с другими странами предписано «балакать по фене».

– Решение МИД связано с последними геополитическими изменениями, для поддержки развития общества и государства, с целью донесения основного смысла сообщений до собеседников, без необходимости постоянного перевода для целевого сегмента восприятия официальной информации, – говорится в пояснительной записке к распоряжению.

– Лохматый сейф вскрыли гнилушки, как в живопырке жарить – пошли в темную на шубу с клином для карасей, а вшивые кипишнулись, – прокомментировала решение министра Мария Захарова.

Сообщается, что Роскомнадзор проконтролирует использование точных цитат и запрет на цензуру слов и выражений непереводимой игре слов, в том числе звездочками, для обеспечения передачи информации от министерства населению и официальным делегациям других стран без купюр. Для этого ведомство уже подготовило официальный словарь перевода слов на старый язык, обязательный для изучения всеми сотрудниками.

—