К 2050 году Земля лишится до 10% флоры и фауны из-за «цепного» вымирания

Учёные бьют тревогу: изменение климата на планете «неизбежно» ведёт к «цепному» вымиранию животных и растений, пишет France info. Согласно новой модели на сверхмощных компьютерах, учитывающей созависимость организмов, к 2050 году исчезнет 6—10% видов.



AP

Согласно опубликованному в пятницу исследованию в журнале Science Advances, Земле «неизбежно» грозит «цепное» вымирание животных и растений, пишет France info. Так, к 2050 году на планете исчезнет 6—10% видов, а к 2100 году — до 27%.

Как рассказывает издание, новые средства моделирования позволяют лучше учесть «совместное вымирание», при котором исчезновение одних видов приводит к исчезновению других, зависимых от них. «Каждый вид определённым образом зависит от других», — подчёркивает профессор австралийского университета Флиндерс и соавтор работы Кори Брэдшоу. Например, если какой-то вид исчезает из-за изменений климата (первичная экстинкция), то охотившийся на него хищник также исчезает из-за нехватки еды (совместная экстинкция).

Раньше модели недостаточно учитывали такой феномен созависимости. В новом исследовании, как объяснил Брэдшоу, учёные с помощью сверхмощных компьютеров создали огромную «виртуальную планету Земля», принимая во внимание, «кто кого ест». Такая модель позволяет проигрывать различные сценарии изменения климата и разрушения среды обитания — например, из-за вырубки лесов, — чтобы предсказать сокращение биологического разнообразия в конкретном месте.

Авторы работы предсказывают, что сильнее всего угроза вымирания проявится там, где шире представлено разнообразие видов. Также учёные выяснили, что в значительной степени исчезновение флоры и фауны будет обусловлено изменениями климата. Такой вывод стал новым напоминанием о том, что климат и биоразнообразие тесно связаны, пишет France info.