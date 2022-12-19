«Предотвратить вторжение России в страну НАТО» — BFM TV объяснил, зачем самолёт альянса следит за российской авиацией в украинском небе

Корреспондент BFM побывал на борту самолёта НАТО, отслеживающего с территории Польши перемещения российских летательных аппаратов в украинском небе. По словам капитана судна, о любом появлении российского самолёта в воздушном пространстве Украины экипаж незамедлительно пишет командованию Североатлантического альянса. Однако, как подчёркивает журналист телеканала, о вмешательстве НАТО в конфликт речь не идёт, поскольку цель миссии — предотвратить вторжение РФ на территорию стран — членов блока.

Сейчас мы летим на высоте десять тысяч метров где-то над Польшей. Мы находимся в кабине самолёта, непохожего ни на один другой. Мы на борту судна, оснащённого системой AWACS — это авиационный комплекс радиообнаружения НАТО. Он сконструирован как настоящий летающий командно-диспетчерский пункт.

Посмотрите вокруг: ни иллюминаторов, ни окон, только солдаты из разных стран — членов альянса, которые внимательно осматривают небо в поисках российских самолётов на территории Украины. Дело в том, что этот самолёт оснащён радаром, который находится прямо у нас над головой, на крыше. Этот радар огромных размеров: девять метров в диаметре. Он позволяет выяснить всё, что происходит на расстоянии 400 километров от нашего местоположения.

Итак, эти солдаты здесь изучают свои экраны, изучают небо в поисках любого подозрительного летательного аппарата, любого вражеского аппарата. Эта информация собирается. Мы видим капитана Бастьена. Он француз и начальник миссии на борту самолёта системы AWACS. Капитан, что происходит, когда ваши солдаты обнаруживают российский самолёт в украинском небе?

КАПИТАН БАСТЬЕН, руководитель миссии НАТО на борту самолёта системы AWACS: Как только мы обнаруживаем российский летательный аппарат в украинском небе, главной задачей становится передача этих данных командованию НАТО на земле вместе со всей имеющейся у нас информацией, включающей, возможно, даже тип аппарата. Дальше мы передаём эту информацию лётчикам-истребителям, которые находятся в режиме готовности к взлёту, чтобы они были готовы вмешаться, если появится другое изображение этого аппарата, пересекающего границу НАТО.

Как вы видите, большинство экранов здесь затемнены. Почему? Потому что большая часть информации, которая здесь собирается, засекречена, это совершенно секретная информация. Вот почему экраны затемнены. Этот самолёт представляет собой ответ НАТО на российские военные действия на Украине.

Однако нам, разумеется, напомнили, что речь не идёт о том, чтобы вступать в конфликт с Россией. Это воздушное судно остаётся в пространстве над Польшей или другой страной НАТО, например, Румынией. О том, чтобы провоцировать Россию, речь не идёт, как не идёт речь и о вступлении в какие-либо боевые действия. Миссия состоит в наблюдении с целью предотвращения любого рода вторжения РФ на территорию НАТО.

Дата выхода в эфир 16 декабря 2022 года.