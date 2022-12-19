Москвичам пообещали потепление и снег 19 декабря

В Москве и области 19 декабря ожидается потепление до -6 градусов, может выглянуть солнце. По словам специалиста центра “Фобос”, синоптика Михаила Леуса, прошедшей ночью температура воздуха опускалась до -11 градусов.

При этом вечером в понедельник потеплеет почти на 10 градусов. “Сегодня на погоду столичного региона окажет влияние гребень антициклона и проходящий по его периферии малоактивный теплый атмосферный фронт”, — цитирует эксперта телеканал “360”. Стоит отметить, что погода 19 декабря ожидается облачная, с прояснениями. Возможен небольшой снег.