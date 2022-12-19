Пентагон получил «несколько сотен» новых сообщений об НЛО

Подразделение Пентагона, созданное для отслеживания сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО), получило «несколько сотен» новых сообщений, но пока не обнаружило никаких доказательств инопланетной жизни, заявило журналистам руководство агентства.

В июле было создано Управление по разрешению проблем с аномалиями во всех доменах (AARO), которое отвечает не только за отслеживание НЛО в небе, но и под водой или в космосе – или, возможно, за объект, способный перемещаться из одной области в другой.

Управление было создано после множества заявлений американских военных пилотов, которые наблюдали НЛО, но иногда неохотно сообщали об этом из-за боязни, что их посчитают ненормальными.

В июне 2021 года Управление директора национальной разведки сообщило, что в период с 2004 по 2021 год произошло 144 таких столкновения, 80 из которых были зафиксированы несколькими датчиками.

С тех пор «у нас было гораздо больше сообщений», – сказал директор отдела аномалий Шон Киркпатрик. Когда его попросили назвать количество сообщений, Киркпатрик сказал «несколько сотен».

По словам чиновников, к концу года ожидается обновленный отчет директора национальной разведки, в котором будут представлены конкретные цифры по новым сообщениям, полученным с 2021 года.

Офис был создан не только для изучения вопроса о том, существует ли внеземная жизнь, но и из-за угрозы безопасности, которую представляют многочисленные столкновения военных самолетов с НЛО.

В мае этого года Конгресс провел первые за более чем полвека слушания по этой теме, и многие члены выразили обеспокоенность тем, что независимо от того, являются ли объекты инопланетными или потенциально новой, неизвестной технологией, запущенной Китаем, Россией или другим потенциальным противником, неизвестность создает угрозу безопасности.

До сих пор «мы не видели ничего, и мы все еще на очень ранней стадии, что заставило бы нас поверить, что любой из объектов, которые мы видели, имеет инопланетное происхождение», – сказал заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Молтри. – «Любую несанкционированную систему в нашем воздушном пространстве мы рассматриваем как угрозу безопасности».

Управление также работает над способами улучшения своей способности идентифицировать неизвестные объекты, например, путем перекалибровки датчиков, которые могут быть сфокусированы только на известных сигналах самолетов противника или беспилотников, сказал Молтри.

Одной из причин поступления сотен дополнительных сообщений может быть разъяснительная работа, которую департамент предпринял, чтобы исследовать сообщения о потенциальных встречах. По словам Киркпатрика, каждая служба также установила свои собственные процессы отчетности.

Помимо неопознанных объектов, существует множество новых технологий, таких как будущие бомбардировщики-невидимки и истребители-невидимки, беспилотники и гиперзвуковые ракеты, которые используются как США, так и другими странами, которые могут быть ошибочно приняты за НЛО.

Киркпатрик сказал, что новое управление координирует свои действия с Пентагоном и разведывательным сообществом США, чтобы получить признаки американских технологий, чтобы исключить эти самолеты или беспилотники.