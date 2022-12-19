Немецкий историк – мы никогда не узнаем всей правды об убийстве Кеннеди

Новые опубликованные документы по делу об убийстве Джона Кеннеди составляют лишь около 3% от сотен тысяч документов, которые ещё не были обнародованы, отмечает швейцарский телеканал SRF. По мнению немецкого историка Андреаса Этгеса, американские спецслужбы скрыли много данных, которые были для них неудобны, потому что говорили об их провале, — однако это не означает их причастности к убийству президента США.



AP

До сих пор вопрос о том, действовал ли убийца Джона Кеннеди Ли Харви Освальд в одиночку, остаётся открытым, отмечает швейцарский телеканал SRF. Могут ли новые опубликованные документы ответить на этот вопрос?

Как поясняет историк Андреас Этгес, речь идёт примерно о 3% от нескольких сотен тысяч документов, которые ещё не опубликованы. «Если вы посмотрите на то, что было обнародовано в последние годы, то увидите, что американские власти гораздо пристальнее следили за Ли Харви Освальдом в преддверии убийства», — отмечает он.

Есть вещи, связанные с нападениями на Кубу, крупными диверсионными операциями или покушениями на Фиделя Кастро — это ещё больше подробностей помимо того, что уже было известно. То, что скрывается, — это, отчасти, «ссылки на оперативные действия, ссылки на имена и вещи, которые могут быть неудобными для ЦРУ, ФБР или других», уверен историк. По его словам, речь идёт о вещах, которые пошли не так, где спецслужбы потерпели неудачу в подготовке — или где они всё ещё хотят скрыть «грязь».

Ли Харви Освальд прошёл подготовку в армии США и добровольно отправился в Советский Союз. Там он женился, и ему разрешили вернуться в США, что тоже было необычно. Однако после этого он попытался вернуться в Советский Союз. Поскольку этот человек был малоизвестен и нужно было внимательно следить за тем, будет ли он отправлен обратно как двойной агент или как агент, он попал в список ЦРУ, а также ФБР, и за ним стали следить, рассказал SRF Андреас Этгес.

Всё это, однако, не означает, что ЦРУ или ФБР имели представление о том, что этот человек планировал, или что он участвовал в покушении на Джона Кеннеди. Но документы последних пяти-десяти лет показывают, что американские спецслужбы следили за Освальдом намного тщательнее, чем признавалось в то время.

«Я убеждён, что мы никогда не узнаем всей правды», — заявил историк. Это также связано с тем, что в 1963-м и 1964 году, когда происходили большие расследования, было допущено огромное количество ошибок. Комиссия по расследованию не имела мандата на то, чтобы действительно выяснить, что именно произошло. Кроме того, ФБР и ЦРУ не сотрудничали полностью — они частично скрывали файлы, лгали о некоторых вещах и тем самым также препятствовали расследованию.

Это делалось не для того, чтобы скрыть своё участие в заговоре, а потому что о многих незаконных действиях, о которых мы знаем сегодня, стало известно только позже, после Ричарда Никсона и Уотергейтского дела, среди прочих. Они защищали себя и тем самым препятствовали расследованию. Поэтому вы никогда не сможете компенсировать возникшую в итоге нехватку данных, считает Этгес.

По его мнению, есть много оснований, чтобы полагать, что Ли Харви Освальд был главным, а возможно, и единственным преступником. «И я убеждён, что ни одна из больших теорий заговора не основана на правде или фактах — что ЦРУ, мафия, кубинцы или, возможно, даже Советский Союз или даже Линдон Б. Джонсон, преемник президента Кеннеди, были причастны к убийству», — подчеркнул историк в интервью швейцарскому телеканалу SRF. В конечном счёте, обо всём остальном можно только догадываться, отметил он.