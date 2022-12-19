Мнение: Немного расизма

Финал, что ни говори, отличный – давно такого не было. Оба гола, которые с игры (до гола Месси) – ваще шедевры, что у аргов, что у Франции. И я болел за Аргентину – в основном из-за Месси, конечно… Но – считайте меня расистом, но я доволен поражением Франции во многом по расистским, а точнее – социологическим соображениям. Не потому, что я не люблю негров, а потому, что ну не может сборная, блин, Франции состоять из негров на 80%! Нет репрезентативности. Это все равно как если б в сборной Марокко играли одни белые!

Посмотрел, что по статистике: оказывается, официально во Франции запрещен (!) сбор данных о расовом составе населения, законом от какого-то еще 70-го года прошлого века – но, по оценкам, негры там составляют от 3 до 5% населения. Почему ж в сборной они до такой степени преобладают?! Есть в этом какая-то неправильность. Хотя Мбаппе, допускаю, велик, и он еще всем покажет.

Но вообще, положа руку на сердце, надо просто сказать, что в финале сборная Аргентины победила сборную Африки, которую усилили (или все ж ослабили?) несколькими французами и на этом основании почему-то назвали “сборной Франции”. И что печально – эту формулу далеко не только к Франции можно отнести.

UPD. Для чего пишутся такого рода посты? Естественно, для того, чтобы каждый комментатор мог бы в своем комменте воспользоваться редкой возможностью выразить свое возмущение, засвидетельствовав тем самым собственную толерантность, терпимость, готовность бороться с расизмом и верность идеалам “современного общества”. Хочу лишь предупредить вас, друзья: рептилоиды ЖЖ не читают, так что ваши старания проявить лояльность пропадут втуне.