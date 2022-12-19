 

В результате возгорания на месторождении газа в Иркутской области пострадали семь человек

19.12.2022, 5:10, Новости дня
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Семь человек пострадали в результате возгорания на нефтегазоконденсатном месторождении, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Кобзев в Telegram подтвердил, что погибших нет, но два человека находятся в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Еще четверо пострадавших – в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, который получил обморожением ног, будет лечиться амбулаторно. Глава региона сообщил, что пожар на установке комплексной подготовки природного газа ликвидирован, угрозы для населения нет.

Напомним, пожар произошел на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Возгорание началось в период комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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