«Ренхап» сообщило о проведении Северной Кореей «важного» для разработки разведывательного спутника испытания

Северная Корея сообщила о проведении на ракетном стартовом комплексе Сохэ испытания, которое связано с работой над разведывательным спутником, сообщают информационные агентства.

Как сообщила КНДР, состоялось «важное» испытание. В северокорейской Национальной администрации развития аэрокосмических технологий заявили, что КНДР намерена закончить «подготовку первого военного разведывательного спутника» к апрелю, передает РИА «Новости» со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап».

Напомним, на прошлой неделе Северная Корея сообщила об успешном испытании «твердотопливного двигателя большой тяги» для создания «оружия нового типа».

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