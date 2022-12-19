Возглавляющий ведущую фракцию Европарламента Вебер не исключил возведения заграждений для защиты ЕС от мигрантов
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Если потребуется, то для защиты Евросоюза от миграционного кризиса следует возвести заграждения на границе ЕС, сообщил Манфред Вебер, который возглавляет Европейскую народную партию – ведущую фракцию Европарламента.
Вебер сказал, что промедление грозит ЕС новым миграционным кризисом, к проблеме следует «отнестись серьезно». В частности, речь идет об усилении контроля на внешних границах, при необходимости – возведении заграждений, «например, на юго-востоке ЕС», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
По его словам, у ЕС должна быть возможность «как можно более беспрепятственно контролировать прибывающих мигрантов». Он призвал ЕС поддержать финансирование таких заграждений, а также усилить борьбу с контрабандистами. По его словам, нужно добиться того, чтобы «наконец-то заработал механизм солидарности внутри Евросоюза».
Напомним, за 11 месяцев 2022 года агентство ЕС по контролю границ зафиксировало примерно 308 тыс. попыток нелегального въезда в Евросоюз, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В декабре Австрия заблокирование включение Румынии в Шенген, так как опасалась, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов. Кроме того, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис. Депутат Европарламента из Франции Жан-Поль Гарро предсказал увеличение потока мигрантов в ЕС.
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