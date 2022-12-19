Возглавляющий ведущую фракцию Европарламента Вебер не исключил возведения заграждений для защиты ЕС от мигрантов

Если потребуется, то для защиты Евросоюза от миграционного кризиса следует возвести заграждения на границе ЕС, сообщил Манфред Вебер, который возглавляет Европейскую народную партию – ведущую фракцию Европарламента.

Вебер сказал, что промедление грозит ЕС новым миграционным кризисом, к проблеме следует «отнестись серьезно». В частности, речь идет об усилении контроля на внешних границах, при необходимости – возведении заграждений, «например, на юго-востоке ЕС», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

По его словам, у ЕС должна быть возможность «как можно более беспрепятственно контролировать прибывающих мигрантов». Он призвал ЕС поддержать финансирование таких заграждений, а также усилить борьбу с контрабандистами. По его словам, нужно добиться того, чтобы «наконец-то заработал механизм солидарности внутри Евросоюза».

Напомним, за 11 месяцев 2022 года агентство ЕС по контролю границ зафиксировало примерно 308 тыс. попыток нелегального въезда в Евросоюз, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В декабре Австрия заблокирование включение Румынии в Шенген, так как опасалась, что румынские пограничники будут за взятки пропускать к ним толпы нелегалов. Кроме того, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис. Депутат Европарламента из Франции Жан-Поль Гарро предсказал увеличение потока мигрантов в ЕС.

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