Der Spiegel – немецкие БМП «Пума» испытывают большие проблемы с надёжностью

Немецкие БМП «Пума» продемонстрировали крайне невысокую надёжность в ходе недавних учений бундесвера, пишет Der Spiegel, ссылаясь на письмо генерал-майора немецкой армии Рупрехта фон Батлера. К концу манёвров из строя вышли все 18 принимавших участие в учениях БМП, которые в следующем году должны будут стать основой войск быстрого реагирования НАТО.



AP

Немецкая армия испытывает большие проблемы со своими новейшими БМП «Пума», пишет Der Spiegel, ссылаясь на письмо генерал-майора бундесвера Рупрехта фон Батлера. Как отмечает издание, под началом фон Батлера, помимо прочего, находится 37-я мотострелковая бригада из Франкенберга, которая в следующем году должна стать ядром сил быстрого реагирования НАТО. На протяжении нескольких последних недель военнослужащие бригады проводили учения с участием танков «Леопард-2» и БМП «Пума».

В своём письме фон Батлер сообщает, что боеготовность «Леопардов-2» колебалась в диапазоне от 80 до 90%, однако с БМП «Пума» ситуация обстоит намного хуже. К последним восьми дням учений из строя вышли все 18 принимавших участие в манёврах БМП. Фон Батлер отмечает, что две последние «Пумы» вышли из строя в последние дни стрельб из-за неполадок в башенном механизме.

Особенно ненадёжно оказалась электроника новой БМП, пишет Der Spiegel. Отмечается, что в одной «Пуме» даже случилось серьёзное возгорание из-за замыкания кабеля. В своём письме фон Батлер подчёркивает, что теперь репутация «Пумы» в войсках получила серьёзный удар. Он также пишет, что сломавшиеся «Пумы» удастся полностью починить лишь к апрелю 2023 года: в связи с этим фон Батлер предлагает заменить их в войсках быстрого реагирования НАТО на БМП «Мардер».