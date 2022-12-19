 

Выбираем красную рыбу к праздничному столу правильно: советы врача-диетолога

19.12.2022, 4:47, Разное
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Все знают, что необходимо обращать внимание на этикетки товаров перед их покупкой. Также необходимо поступать и при приобретении красной рыбы. По словам врача-диетолога и эндокринолога Натальи Лазуренко, нужно выбирать рыбу с чистым составом и отказываться от продукта, содержащего неизвестные химические элементы.

Специалист рекомендует забирать домой слабосоленую семгу или форель, которая выросла в холодных морях. Выловленная из искусственно созданного водоема рыба считается на порядок хуже. О том, где именно была выращена рыба, можно узнать на сайтах производителей.

Соль очень важна для человеческого организма, поэтому необходимо обращать внимание на ее количество во всех продуктах, отметила Лазуренко. Если соли много, она приводит к задержке жидкости. А если алкоголь заедать слишком соленой рыбой, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Такого сочетания нужно избегать, например, людям-гипертоникам и тем, у кого нарушена работа лимфатической системы.

Поэтому лучше купить несоленую свежую красную рыбу и уже дома ее засолить самому, считает врач-диетолог. Так человек сможет проконтролировать количество соли в продукте.


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