Базилик, “северная капелька” и, конечно же, маджента: свежие цвета лака для ногтей, которые будут в тренде в 2023 году

Приближается следующий год, который принесет нам новые тенденции маникюра. В моду войдут разнообразные оттенки – от насыщенных до пастельных. Вы сможете подобрать вариант для любой формы и длины ногтей. В статье мы приведем свежие цвета лака для ногтей, которые будут в тренде в 2023 году.

Металлик

Блестящие лаки для ногтей металлических оттенков были популярны около 10 лет назад. В 2023 году они вновь вернутся в моду.

Вы можете поиграть с золотыми, серебристыми и хромовыми оттенками. Но не стоит забывать и о цветном металлике: синем, зеленом, сиреневом. Такие оттенки идеально подходят для зимы.

“Глазированный пончик”

Маникюр, напоминающий глазированный пончик, был очень популярен в 2022 году. Он останется актуальным и в 2023 году. Это минималистичный нейл-арт с глянцевой отделкой. Он выглядит естественно и придает ногтям натуральный блеск.

Землистые тона

Землистые тона маникюра придают рукам элегантность и утонченность. Попробуйте ржаво-красный оттенок. Он позволит вам выделиться, не прибегая к кричащим цветам. Среди других популярных землистых оттенков – оранжево-красный и лазурно-синий.

Молочный

Если вам нравится минималистичный нейл-арт, то рассмотрите молочный блестящий цвет. Этот сдержанный и модный маникюр будет на пике моды в 2023 году. Он подходит для любой формы и длины ногтей. Но лучше всего он подчеркивает короткие ногтевые пластины овальной формы.

Маджента

Цвет маджента станет одним из модных трендов следующего года. Так называется пурпурный тон, который получается при смешении синего и красного.

Маджента – насыщенный и яркий оттенок, который приносит радость. Он украсит как длинные, так и короткие ногти.

Маджента может иметь разнообразные оттенки от малиновых до почти фиолетовых. Его можно использовать в нейл-арте для создания рисунков на ногтях. Этот цвет отлично сочетается с пастельными оттенками, он красиво выделяется на светлом фоне.

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Белый

Белоснежный маникюр остается в мире моды. Он символизирует чистоту, а также выражает наше стремление к простоте, внутренней гармонии и покою.

Белый маникюр требует особого ухода. На таком фоне заметны пыль и грязь. Если вы решили носить этот цвет, то вам необходимо как можно чаще мыть руки.

Если вы решили носить белый маникюр, то вам необходимо постоянно ухаживать за ногтями. Их всегда нужно поддерживать в безупречном состоянии.

Базилик

Цвет свежей зелени позитивно влияет на наше самочувствие и настроение. Попробуйте оттенок ароматного базилика. Он станет одним из модных трендов следующего года.

Цвет базилика можно использовать как для создания однотонного маникюра, так и для сложного дизайна. Он хорошо сочетается с блестящим декором, зелеными блестками и дизайном “под мрамор”.

“Северная капелька”

“Северная капелька” – это маникюр очень светлого серого цвета. Он выглядит утонченно и создает ощущение спокойствия. Такой свежий оттенок будет очень популярен в 2023 году.

Этот маникюр универсален. Он подходит к любому стилю и образу. Светлый серый цвет будет служить хорошим фоном для дизайна ногтей. Он сочетается с черными, серебристыми и золотистыми рисунками.

Заключение

В 2023 году будут популярны свежие и сдержанные тона маникюра. Они подходят под любой цвет и стиль одежды.