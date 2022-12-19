Der Spiegel – потребителям и предприятиям в ЕС придётся чаще платить за выбросы углекислого газа

Страны ЕС согласовали проект реформирования механизма торговли выбросами углекислого газа в целях защиты климата, пишет немецкий журнал Der Spiegel. В частности, Европа планирует ужесточить существующую систему торговли квотами на выбросы, а также распространить её на отопление зданий и транспорта. В итоге потребителям и предприятиям ЕС придётся чаще платить за выбросы углекислого газа, подчёркивает издание.



АР

Потребителям и предприятиям ЕС в будущем придётся чаще платить за выбросы углекислого газа, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Участники переговоров между Европарламентом и государствами-членами договорились о реформировании механизма торговли выбросами в ЕС, о чём объявила председательствующая в Совете ЕС Чехия.

Этот шаг должен придать веса самому важному инструменту европейской политики защиты климата. Как отмечает Der Spiegel, переговоры длились 29 часов, а окончательное соглашение было достигнуто только в воскресенье вечером.

При торговле квотами на вредные выбросы компании должны доказать, что они имеют право на выброс парниковых газов, вредящих климату, и поэтому могут торговать друг с другом. В частности, участники переговоров договорились ужесточить существующую в ЕС систему торговли квотами на выбросы. Например, компании должны покупать сертификаты на загрязнение окружающей среды, если они выбрасывают в атмосферу диоксид углерода. Предполагается, что это создаст стимул для производства меньшего количества углекислого газа.

Теперь количество прав на загрязнение будет сокращаться быстрее, чем планировалось ранее. Кроме того, бесплатные сертификаты для компаний должны быть постепенно отменены к 2034 году.

Систему также планируется распространить на отопление зданий и транспорта. В Германии торговля квотами на выбросы уже применяется к этим секторам.

Кроме того, новый климатический социальный фонд должен смягчить последствия энергетического перехода для потребителей. Его объём составит около €86 млрд. Это делается для облегчения положения домохозяйств и финансирования инвестиций, например, в более «эффективные» здания, поясняет издание.

Главный переговорщик от Европарламента, немецкий евродепутат Петер Лизе из консервативной Народной партии, назвал этот проект «самым большим законом о защите климата в истории». Он позволит сократить выбросы углекислого газа в Евросоюзе на 1500 миллионов тонн к 2030 году. Таким образом, он внесёт в 25 раз больший вклад в достижение цели ЕС на 2030 год, чем противоречивое законодательство о запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Это огромный вклад в защиту климата при минимальных затратах, — говорится в заявлении депутата. — Мы дадим всем гражданам и промышленности время перевести дух в краткосрочной перспективе во время этого кризиса и пошлем чёткий сигнал европейской промышленности, что она платит за инвестиции в климатически безопасное производство и технологии в Европе».

Министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек высоко оценил принятое в ЕС соглашение как большой успех. «С точки зрения Германии, соглашение является прорывом в области защиты климата, который одновременно обеспечивает конкурентоспособность нашей европейской промышленности и социальную амортизацию необходимых климатических мер», — заявил Хабек в заявлении, опубликованном в воскресенье. По его словам, ЕС продвигается вперёд в деле защиты климата и демонстрирует решимость, несмотря на все кризисы.

«Европейская климатическая политика гарантирует, что мы в ЕС вместе идём по пути к климатической нейтральности, а также устанавливает стандарты для реализации климатической политики во всём мире», — подчеркнул Хабек.

В свою очередь, министр окружающей среды Чехии Мариан Юречка, чья страна председательствует в ЕС до конца года, заявил: «Соглашение (…) позволит нам достичь климатических целей в ключевых секторах экономики, обеспечивая при этом эффективную поддержку граждан и микропредприятий».

Французский политик Паскаль Канфен также сообщил, что ЕС достиг нового важного соглашения по климату: «Наша промышленность должна сократить выбросы на 62% к 2030 году по сравнению с 43% до заключения этого соглашения. Почти €50 миллиардов будут доступны для поддержки инноваций и ускорения процесса декарбонизации промышленности».

Соглашение ещё должно быть подтверждено Европарламентом и государствами ЕС, но это считается формальностью, отмечает немецкий журнал Der Spiegel.