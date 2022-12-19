Der Tagesspiegel – больше половины немцев недовольны иммиграционной политикой Берлина

Почти половина немцев считают, что иммиграция оказывает на Германию негативное влияние, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Соответственно, 44% уверены, что федеральное правительство должно ужесточить правила иммиграции. В целом около 61% граждан оценивают политику правительства Берлина в этой сфере как плохую или очень плохую, а правила по облегчению получения немецкого гражданства, в основном, встречают среди немцев неприятие.



AP

Многие люди в Германии скептически относятся к иммиграции. В ходе опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения YouGov по заказу Deutsche Presse-Agentur, почти каждый второй немец (47%) согласился с утверждением о том, что «иммиграция в основном оказывает негативное влияние на Германию», пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Только 29% респондентов видят в иммиграции преимущественно положительное влияние. Чуть менее четверти не определились или предпочли не делать никаких заявлений.

Соответственно, 44% считают, что федеральное правительство должно ужесточить правила иммиграции, и только 20% выступают за их упрощение. При этом 28% хотят сохранить нынешнюю линию. Политика федерального правительства, состоящего из СДПГ, зелёных и СвДП, в области миграции и иммиграции в целом не получила положительной оценки: 61% оценили её как плохую, 28% даже как очень плохую — и 27% сочли её хорошей или скорее хорошей.

Тем не менее незначительное большинство в 52% поддерживает иммиграцию и натурализацию квалифицированных работников из-за рубежа как средство борьбы с нехваткой кадров в различных областях, пишет Der Tagesspiegel. В то же время гораздо большее число людей поддерживают идею более активной поддержки образовательных профессий — 87% выступают за это. Повышение пенсионного возраста, напротив, встречает почти столь же решительное неприятие у 81% опрошенных.

Система баллов для иммиграции квалифицированных работников, как планирует федеральное правительство, в которой, например, должны играть роль языковые навыки, встречает неоднозначную реакцию: 45% полностью или скорее поддерживают этот вариант, 42% целиком или скорее против.

Из каталога критериев, которым должны соответствовать люди для того, чтобы осесть в Германии, наиболее важным для респондентов было знание языка — почти три четверти опрошенных упомянули этот пункт. Вторым по частоте критерием было обеспечение себя средствами к существованию, затем следовали знание правовой и социальной системы и правил, освобождающих от наказания.

Планы по облегчению доступа к немецкому гражданству, как правило, встречали отказ. В своём коалиционном соглашении СДПГ, зелёные и СвДП договорились облегчить получение немецкого гражданства для иностранцев, находящихся в Германии. Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер сейчас занимается этим вопросом.

59% респондентов «скорее» или «полностью» против того, чтобы иностранцам было легче иметь более одного гражданства, в то время как 31% «скорее» или «полностью» за это. Против смягчения языкового требования и теста на получение гражданства для людей в возрасте 67 лет и старше более или менее решительно высказался 51%, в то время как 36% высказались за. Предложение о сокращении срока проживания до возможности получения гражданства с восьми до обычных пяти лет было отвергнуто 49%, в то время как 42% высказались за него.

Небольшое большинство в 51% также отвергло идею облегчения пути к получению немецкого паспорта для детей родителей-иностранцев. Планируется, что дети людей с иностранными паспортами смогут получить гражданство своих родителей, а также немецкое гражданство, если один из родителей прожил в Германии пять лет — до сих пор этот срок составлял восемь лет. 37% склоняются в пользу такого решения.

С другой стороны, новое право на проживание для толерантных лиц, которое предусматривает, что хорошо интегрированные иностранцы могут быстрее получить долгосрочное право на проживание, встретило в стране одобрение: 54% высказались скорее за, тогда как только 34% выступили скорее против такого решения, заключает немецкая газета Der Tagesspiegel.