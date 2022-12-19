 

Американский конгрессмен Адам Шифф заявил о наличии «достаточных оснований» для уголовного обвинения Трампа

19.12.2022, 2:20, Новости дня
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Есть достаточно оснований для предъявления обвинений экс-президенту США Дональду Трампу, сообщил американский конгрессмен Адам Шифф.

Шифф в составе специального комитета Конгресса США расследует штурм Капитолия сторонниками Трампа. Он заявил, что как бывший прокурор считает «доказательства вполне очевидными», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Как утверждает Шифф, Трамп нарушил закон, желая вмешаться в утверждение Конгрессом победы Джо Байдена на выборах президента. По словам конгрессмена, Трамп требовал от чиновников отыскать «несуществующие» голоса в свою поддержку, а также якобы натравил на Капитолий «жаждущую крови толпу». По словам конгрессмена, «если это не преступление, то ничто не преступление».

CNN сообщает, что комитет намерен рекомендовать предъявить Трампу обвинения в мятеже, препятствовании официальным процедурам и заговоре с целью обмана правительства.

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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