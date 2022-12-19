 

Соловьев отказался считать Зеленского евреем после удара ВСУ по больнице в Хануку

19.12.2022, 2:20, Новости дня
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Президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать евреем после того, как вооруженные силы Украины в Хануку обстреляли больницу в Донецке, сообщил российский тележурналист Владимир Соловьев.

Соловьев сообщил в Telegram, что Зеленский, «конечно, никакой не еврей». Как подчеркнул Соловьев, отдать приказ «ударить по детской больнице» в Хануку «может только бес».

В 2022 году Ханука начнется 18 декабря и продлится до 26 декабря. В воскресенье украинские войска обстреляли Донецк, под удар попала больница имени Калинина. Один из пациентов погиб в результате украинского обстрела.

Украинская сторона и союзники Киева заявляли, что в Украине не может быть нацификации на государственном уровне, поскольку президент – еврей. Однако это не мешает Зеленскому утверждать, что украинцы не имели отношения к Холокосту, и закрывать глаза на зверства «Азова».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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