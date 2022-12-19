Как вернуть себе силы и энергию: простые рекомендации психолога

Чтобы понять, как вернуть себе силы и энергию, человеку необходимо разобраться, что именно приводит его к усталости. Если нелюбимая работа – следует ее сменить. Но не только она способна лишать сил. На физическое и духовное состояние огромное влияние оказывает критика и осуждение по отношению к другому человеку, отметила Алтынай Капалбаева.

По словам энергопрактика, негативно комментируя слова и поступки иного человека, необходимо осознавать, что критика способствует уменьшению жизненной энергии. Поэтому нужно сделать так, чтобы осуждение ассоциировалось хотя бы с легким дискомфортом. Капалбаева советует любителям критиковать каждый раз при осуждении выполнять по три десятка полных поклона.

Также психолог считает: если человеку кажется, что вокруг него один негатив, нужно отказаться от привычки драматизировать. Если нечто отрицательное преувеличивать, силы и энергия будут покидать. А еще важно сократить количество потребляемой в Сети информации. Нужно оставить лишь несколько важных источников и избавиться от бесполезных блогов.

Вернуть себе силы и энергию также можно с помощью составления списка дел. Неорганизованность лишает радости жизни и способствует появлению усталости.