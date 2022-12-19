Касторовое, розмариновое, миндальное: смешиваем 5 масел для объема волос
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Волосы со временем выпадают и редеют. На это влияют разные факторы – неправильный уход, вредные привычки, жесткая вода, а также естественные возрастные изменения и неблагоприятная экологическая ситуация. Сделать волосы густыми и увеличить их объем поможет смесь пяти масел.
Кокосовое
Кокосовое масло снижает потерю белка в волосах. Регулярный массаж с ним предотвращает ломкость и сухость волос. Оно успокаивает кутикулу и увлажняют волосы.
Касторовое
В отличие от других масел, касторовое содержит антиоксиданты, белки, витамины и жирные кислоты. Оно питает кожу головы и обеспечивает стержень волоса необходимыми питательными веществами. Известно, что касторовое масло укрепляет волосы и предотвращает их выпадение, тем самым делая их более густыми.
Масло сладкого миндаля
Миндальное масло помогает бороться с таким неприятным явлением, как секущиеся кончики волос. Чем меньше повреждены кончики, тем более длинным и объемными будут волосы. Миндальное масло содержит большое количество витамина Е, который действует как природный антиоксидант и устраняет любые признаки повреждения волос.
Оливковое масло
Оливковое масло холодного отжима предотвращает выпадение волос и способствует их росту и здоровью. Если на коже головы образуется перхоть, оливковое масло поможет от нее избавиться, так как обладает противогрибковыми свойствами. Оно также увлажняет волосы и тем самым стимулирует их рост.
Розмариновое масло
Розмариновое масло способствует росту волос и так же эффективно, как и косметическое средство миноксидил. С помощью этого масла борются с мужским облысением.
Как использовать смесь масел
Необходимо смешать перечисленные масла в равных количествах в бутылке с дозатором. Чтобы волосы были блестящими и объемными, наносить приготовленную смесь на волосы два раза в неделю.
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