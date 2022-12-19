 

Касторовое, розмариновое, миндальное: смешиваем 5 масел для объема волос

19.12.2022, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Волосы со временем выпадают и редеют. На это влияют разные факторы – неправильный уход, вредные привычки, жесткая вода, а также естественные возрастные изменения и неблагоприятная экологическая ситуация. Сделать волосы густыми и увеличить их объем поможет смесь пяти масел.

Кокосовое

Кокосовое масло снижает потерю белка в волосах. Регулярный массаж с ним предотвращает ломкость и сухость волос. Оно успокаивает кутикулу и увлажняют волосы.

Касторовое

В отличие от других масел, касторовое содержит антиоксиданты, белки, витамины и жирные кислоты. Оно питает кожу головы и обеспечивает стержень волоса необходимыми питательными веществами. Известно, что касторовое масло укрепляет волосы и предотвращает их выпадение, тем самым делая их более густыми.

Масло сладкого миндаля

Миндальное масло помогает бороться с таким неприятным явлением, как секущиеся кончики волос. Чем меньше повреждены кончики, тем более длинным и объемными будут волосы. Миндальное масло содержит большое количество витамина Е, который действует как природный антиоксидант и устраняет любые признаки повреждения волос.

Оливковое масло

Оливковое масло холодного отжима предотвращает выпадение волос и способствует их росту и здоровью. Если на коже головы образуется перхоть, оливковое масло поможет от нее избавиться, так как обладает противогрибковыми свойствами. Оно также увлажняет волосы и тем самым стимулирует их рост.

Розмариновое масло

Розмариновое масло способствует росту волос и так же эффективно, как и косметическое средство миноксидил. С помощью этого масла борются с мужским облысением.

Как использовать смесь масел

Необходимо смешать перечисленные масла в равных количествах в бутылке с дозатором. Чтобы волосы были блестящими и объемными, наносить приготовленную смесь на волосы два раза в неделю.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02.22 / Мнение: Послание

19.07.22 / После поездки в Иран Путин не планирует звонить Асаду

15.07.21 / В Томской области 94-летний ветеран попытался получить от государства квартиру, скрыв пребывание в немецком плену

30.11.21 / Девять образов Дакоты Джонсон, доказывающих, что актриса – настоящий эксперт в моде

28.11.22 / Мнение: США предлагают выйти из НАТО, истощение арсеналов в Европе и нехватка новобранцев-американцев

25.03.22 / “Худеет прямо на глазах”: народ заступился за голодного домашнего кота

19.07.20 / СМИ: Крис Мартин купил обручальное кольцо для Дакоты Джонсон

06.05.21 / Как наука подтвердила существование реинкарнации

06.10.22 / Брэд Питт прокомментировал новые обвинения Анджелины Джоли

05.09.22 / Строительство конструкций станции “Новаторская” Троицкой линии метро подходит к концу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика