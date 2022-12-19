Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, есть пострадавшие

Поселок Красная Яруга в Краснояружском районе попал под обстрел, пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Гладков сообщил в Telegram, что повреждено «остекление в четырехэтажном многоквартирном доме», также произошло «возгорание хозпостроек, которые расположены рядом с домом». Кроме того, в результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте инцидента.

Позднее глава региона сообщил, что есть пострадавшие – девушка с осколочными ранениями и мужчина с контузией, им оказана медицинская помощь.

Накануне Гладков сообщил о том, что в результате обстрела вооруженными силами Украины Белгородского района Белгородской области один человек погиб, восемь человек пострадали.

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