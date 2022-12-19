 

Маск в соцсетях оценил шутку о нехватке у французских футболистов энергии из-за России

19.12.2022, 0:55, Новости дня
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Американский предприниматель Илон Маск в соцсетях оценил шутку о том, что на матче против Аргентины футболистам Франции не хватало энергии из-за России.

Маск присутствовал на финальном матче в Катаре. В соцсетях публикуют видео, как он пожимает руки болельщикам на трибуне. После того, как Аргентина забила два мяча в ворота Франции, Маск поставил смайл под опубликованной одним из пользователей Twitter (соцсеть заблокирована в России) шуткой о том, что у «Франции нет энергии». «Должно быть в этом виновата Россия», – пошутил пользователь. Когда сборная Франции стала сравнивать счет, Маск заявил, что игра идет на равных, передает РИА «Новости».

Кроме того, Маск во время матча поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также при разговоре присутствовала экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, передает ТАСС.

Маск сообщил в Twitter, что «после гола Франции» было зафиксировано 24,4 тыс. твитов в секунду – это рекорный показатель для чемпионатов мира по футболу. При этом он не уточнил, о каком по счету голе французской сборной идет речь.

Напомним, на 23-й минуте гол в ворота сборной Франции забил Лионель Месси, а на 36-й – Анхель Ди Мария. Команда Аргентины лидировала на протяжении почти всего основного времени матча, пока на 80 и 81-й минутах Килиан Мбаппе не сравнял счет. В дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти победила сборная Аргентины – 4:2.

Во Франции среди населения растет тревога в связи с угрозой отключения электричества из-за энергетического кризиса. При этом европейские страны пытаются переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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