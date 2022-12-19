 

France 2 – на рождественской ярмарке в Страсбурге продавцы остались без отопления

19.12.2022, 0:45, Разное
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В Страсбурге на традиционной рождественской ярмарке продавцам приходится тепло одеваться: павильоны из-за экономии нельзя отапливать, передаёт France 2. На север и восток Франции пришла настоящая морозная зима, однако жители и туристы не унывают и радуются снегу, который здесь видят нечасто.

Некоторые нашли идеальные ботинки, чтобы не бояться гололёда и холода. В Страсбурге сегодня утром было минус 13 по Цельсию, а всё вокруг укрыл снег. Однако это не останавливает жителей города и туристов.

ФРАНЦУЖЕНКА: Мне это совсем не мешает. Погода по сезону, мне скорее даже нравится.

ФРАНЦУЗ: Всё же есть в этом какое-то очарование видеть Страсбург под снегом, так что, да, скорее приятно.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: У нас в Страсбурге уже давненько не было снега, но нам нравится. Теперь здесь настоящая зима немного снега и немного холода, это здорово.

ПРОДАВЩИЦА: Стаканчик глинтвейна, апельсиновый сок, подходим!

На рождественском рынке горячий глинтвейн никогда ещё не пользовался таким успехом. Без отопления, которое теперь запрещено использовать, продавцы справляются с холодом как могут.

ПРОДАВЩИЦА: Мы хорошо закутываемся.

ДРУГАЯ ПРОДАВЩИЦА: Шерстяные носки, горнолыжные носки, какие-нибудь подштанники — и всё отлично.

Чуть дальше на продовольственном рынке овощи и фрукты укрывают или оставляют в грузовиках: нужно защитить их от холода.

ПРОДАВЕЦ: Мой коллега не смог открыть дверцы грузовика — настолько холодно. Минус 10—12 градусов по Цельсию, столько? Морозит, так что мы одеваемся, как космонавты (смеётся).

Холода также и в Лотарингии, где зарегистрировали рекордную температуру: минус 19 по Цельсию в Бюле. Так холодно здесь впервые за 12 лет. Этот мясник с передвижным ларьком предпочитает смотреть на вещи позитивно:

МЯСНИК: Сейчас нам не надо включать холодильник, без проблем. Всё остаётся свежим (смеётся).

В городе Вильнёв-д’Аск около Лилля озеро Эрон сегодня днём остаётся под слоем льда. Несмотря на минус 3 по Цельсию прохожие наслаждаются прогулкой.

ПРОХОЖИЙ: Воздух чистый, что полезно для здоровья (смеётся).

На лугах нужно колоть лёд, чтобы эти лошади могли пить. Лошади породы «трейт дю нор» хорошо переносят холод.

КОНЮХ: У них различная шерсть и волос, который приспособлен к таким температурам.

На севере и востоке Франции иней преображает пейзажи, а завтра будет ещё холоднее.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2022 года. 


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