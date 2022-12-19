CNN – из-за проблем с низкой рождаемостью в оборонных планах Тайваня образовалась растущая брешь

Тайваньские вооружённые силы столкнулись с проблемой недостаточного набора молодых людей в армию, пишет CNN. По мнению местных властей, такое положение дел как минимум частично связано со стабильно низкой рождаемостью в стране.



AP

Тайвань заметил брешь в своих оборонных планах, и эта брешь постоянно увеличивается, пишет CNN. Причём, как отмечается в статье, её нельзя будет закрыть за счёт увеличения бюджета или покупки дополнительных вооружений.

«Островная демократия» с населением 23,5 миллионов человек столкнулась с растущей проблемой набора достаточного количества молодых людей для выполнения военных задач Тайбэя.

Тайваньское Министерство внутренних дел предположило, что эта проблема — по крайней мере частично — связана со стабильно низким уровнем рождаемости.

По данным министерства, население Тайваня впервые сократилось в 2020 году. А ранее в этом году ведомство предупредило, что число поступивших на военную службу в 2022 году будет самым низким за последнее десятилетие и что продолжающееся сокращение численности молодёжи создаст «огромную проблему» в будущем.

Это, как подчёркивает CNN, плохая новость для Тайваня, который сейчас пытается укрепить свои силы, чтобы сдержать любое потенциальное вторжение Китая. Коммунистическая партия КНР всё чаще заявляет о своём решительном настрое «воссоединиться» с самоуправляемым островом, который Пекин никогда не контролировал, причём при необходимости Поднебесная готова сделать это силой.

Перспективы ещё больше ухудшились после публикации нового доклада Национального совета развития Тайваня, в котором прогнозируется, что к 2035-му на острове в год будет появляться примерно на 20 тыс. меньше новорождённых, чем сейчас. При этом, как напоминает издание, в 2021 году родилось почти 154 тыс. детей. Более того, к 2035 году Тайвань, согласно прогнозам, должен подвинуть Южную Корею с первой строчки в мировом антирейтинге стран с самым низким уровнем рождаемости.

Подобные перспективы подогревают споры о том, следует ли тайваньскому правительству увеличить срок обязательной военной службы. В настоящее время на острове есть профессиональные вооружённые силы, в которых по состоянию на июнь этого года насчитывалось 162 тыс. человек — на 7 тыс. меньше, чем планировалось.